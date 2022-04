Volodimir Zelenszkij: Fel kell készülnie a világnak, hogy Vlagyimir Putyin atomfegyvert vet be Ukrajnában

A világ minden országának „fel kell készülnie arra a lehetőségre, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök taktikai nukleáris fegyvereket vethet be Ukrajnában” - mondta el a CNN-nek adott interjújában az ukrán elnök.

Volodimir Zelenszkij szerint akár atombombát, akár vegyi fegyvert is alkalmazhat az orosz vezető, mivel nem tartja sokra az ukrán emberek életét. – Nem szabad félnünk, hanem álljunk készen, de azt gondolom, ez nem csak Ukrajna kérdése, hanem az egész világé - vélekedett.

