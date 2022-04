Ukrán miniszterelnök: Mariupol nem esett el

Mariupol nem esett el, hiába állítják azt az oroszok, hogy ukránok adják meg magukat – jelentette ki vasárnap az ABC amerikai televíziós csatorna This Week című műsorának adott interjúban Denisz Smihal ukrán miniszterelnök.

A dél-ukrajnai kikötőváros stratégiai fontosságú Oroszország számára, mivel elfoglalása esetén az orosz erők délen összeköttetést tudnának létrehozni a Donyec-medencei régióval, amelyre jelenleg Oroszország összpontosít, miután kivonta erőit a főváros, Kijev környékéről.

Smihal beszámolt továbbá a mariupoli lakosok szenvedéseiről is, akik víz, élelmiszer, fűtés és áram híján vannak.

Ukrainian Prime Minister Denys Shmyhal tells @GStephanopoulos that the city of Mariupol has not yet fallen to Russian forces because Ukrainian soldiers “will fight till the end.”



