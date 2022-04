Nem sikerült a „tesztüzem”, de azért megtartják az online kompetenciamérést

Idén szervezik meg először digitális formában az országos iskolai kompetenciaméréseket, annak ellenére is, hogy az elmúlt hetekben tartott „tesztüzem” minden alkalommal kudarcot vallott: háromszor is megkíséreltek próbaméréseket elvégezni az iskolákban, de az informatikai rendszer újra és újra megadta magát. Pedig április 20-ától már élesben mennek a mérések, elsőként a tizedik évfolyamokon.

Az Oktatási Hivatal (OH) a Népszava megkeresésére azt közölte: április 3-át követően több terheléses támadás érte az OH által működtetett informatikai rendszereket, átmeneti zavart okozva a tesztelésben. Az informatikai rendszer azonban már stabilan működik. A hivatal azt javasolta az érintett diákoknak, hogy az április 14-19. közötti időszakban, vagyis a tavaszi szünetben is próbálgassák a rendszert, az OH tájékoztatása szerint sokan éltek is a lehetőséggel. Megkeresésünkre azt írták, a szünet alatt a diákok nagy számban használták a felületet, mindenféle fennakadás nélkül. Hozzátették: a korábbi terheléses támadásokat bejelentették a Nemzeti Kibervédelmi Intézetnek és megtették a megfelelő védelmi intézkedéseket.

Érdeklődtünk arról is, milyen megoldásaik vannak arra az esetre, ha továbbra is problémák lépnek fel az online felület használatával, ami a méréseket is meghiúsíthatja, de erre a kérdésünkre nem kaptunk választ.

A kompetenciaméréseken a tizedikes, nyolcadikos és hatodikos tanulók szövegértési képességeit, matematikai eszköztudását, valamint az idegen-, illetve célnyelven nyújtott tanulói teljesítményt vizsgálják. Az idén újdonság az is, hogy a rendszer kiegészül a természettudomány kompetenciaterülettel, a feladatok között a természettudomány kérdései mellett műszaki, technikai problémákkal találkozhatnak a diákok.

Az elmúlt évek átlageredményei enyhe ingadozásokon kívül nem mutattak számottevő változást – sem érdemi javulást, sem romlást – a diákok teljesítményében. Miután a 2020-as mérés a koronavírus-járvány miatt elmaradt, a 2021-es eredmények pedig még nem nyilvánosak, a legutóbbi adatok a 2019-es mérésből származnak. A viszonylag stabil országos átlagpontszámok mellett területi szinten már nagyobb különbségek mutatkoztak: a legjobb eredmények a fővárosi iskolákban születtek, de a nyugat-dunántúli és a közép-magyarországi régióban is jól teljesítenek a diákok. A legrosszabb eredményeket az Észak-Magyarország és az Észak-Alföld régióban érték el, vagyis továbbra is jelentős területi egyenlőtlenségek jellemzik az oktatási rendszert.