Freedom House: a magyarországi választás nemhogy igazságos, szabad sem volt

Magyarországnál már Albánia és Szerbia is demokratikusabb ország.

Szürke zónába került Magyarország a kelet- és közép-európai térségben, ahol egyre inkább az úgynevezett hibrid rezsim az uralkodó kormányzási forma – állapította meg 2022-es demokrácia jelentésében a Freedom House. Az Egyesült Államok kormánya által 1941-ben alapított civil szervezet 2004-re teszi a „demokratikus hanyatlás töretlen időszakát”.

Ez alapján az idén is csak részben szabadnak minősített hazánk Montenegróval, Észak-Macedóniával és Szerbiával került egy sorba. Ezek az európai országok, akárcsak Albánia demokratikusabb országnak tekinthető a jelentéshez csatolt rangsor alapján, amely különféle szempontok szerint értékeli , melyik oprszág mennyire demokratikus

A jelentés a térség országainak demokratikus helyzetét vizsgálva részletesen kitér a Magyarországon tapasztalt súlyos hiányosságokra, közvetlenül az elmúlt időszakot, így a Fidesz negyedik kétharmados győzelmét hozó április 3-i országgyűlési választásra. Megállapították:

A hibrid rezsimek választott vezetői tényleges hatalmi monopóliumra törekedve felhagytak a liberális demokratikus elvek iránti elkötelezettséggel. Ezt tette a magyar miniszterelnök, akiről azt írták: „most, hogy Orbán túlélte, valószínűleg teljes mértékben szabadjára engedi „illiberális és kleptokrata” hajlamait.

A hibrid rezsimekről, amelyek köréhez sorolták Moldovát, Koszovót és most Örményországot is, azt emelték ki, hogy a demokrácia és az autoriter uralom elemeit egyesítik, de mindkettőtől különböznek is. Így lehetnek demokratikusak abban a minimális értelemben, hogy rendszeres, versenyben zajló választásokat tartanak fenn, de működésképtelen intézményeik nem képesek biztosítani a liberális demokrácia meghatározó összetevőit: a fékeket és egyensúlyokat, a jogállamiságot, valamint az emberi és szabadságjogok szilárd védelmét.

Magyarországon még lát reményt a fordulatra a Freedom House, s ebben az Európai Unióban, az uniós értékekben, a jogállamiság megsértése miatt blokkolt, visszatartott forrásokban bíznak. Valamint abban is, hogy az EU korábbi keleti partnerségének országaiban élő polgárok számára továbbra is kellően vonzó marad a liberális demokrácia. az igazi népi szuverenitás, a jó kormányzás, az emberi jogok tiszteletben tartása és gazdasági növekedés ígérete. Példának hozták fel Ukrajnát, ahol a jelentés szerint az emberek a demokráciáért az életület is hajlandók kockáztatni.

A változásokban jelentős szerepük lehet az ellenzéknek, a politikai pártoknak, a civileknek és más társadalmi csoportoknak. Ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy Magyarországon annak ellenére vesztett az ellenzék, hogy összefogtak, s vezetőik között volt az önkormányzatokban már tapasztalatot szerzett Karácsony Gergely főpolgármester és Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestere. Felidézték, hogy az elmúlt években bizonyították, hogy nem csak Orbán Viktor képes egyedül kormányozni, előválasztásokat tartottak civilek szervezésében, és megemlítették az év elejei tanársztrájkot is, amely fenntartotta a választásig az ellenzéki „energiát”.

Azonban ez is kevés volt, mert Orbán Viktor az államkasszából támogatta anyagilag a választópolgárokat, a nyugdíjasokat, a közszférában dolgozókat, miközben az állami, kormányzati médiumok szinte kivétel nélkül rágalomhadjáratot indított az ellenzék ellen, így összpontosítva a szavazatokat a kormányzó Fideszre. Itt megemlítették a Közép-Európai Egyetem, a CEU elüldözését, az LMBTQ-ellenes támadásokat, az idegengyűlölet erősödését, a menekültekkel szembeni bánásmódot.

Végül a Freedom House összegzése szerint az Európai Bizottságnak és más uniós intézményeknek minden rendelkezésükre álló eszközt be kell vetniük, így az Európai Bíróság által februárban jóváhagyott jogállamisági mechanizmust.