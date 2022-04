Bayer Zsolt: Ti ennyit tudtok, aztán a kormánybarát sajtóban találjátok meg a főbűnöst. Annyira szánalmas

A Fidesz verbális verőembere szerint az RTL Klub egy „ellenzéki propaganda-seggnyalás”.

„Olvasom a nagyokosok elemzéseit arról, miért bukott el csúfosan az immár teljesen összefogott ellenzék (is). Nincs jobb muri, mint ezeket olvasgatni. Tele vannak jó ötletekkel. És persze vannak visszatérő, konstans állításaik - ezek egyike, hogy a sajtó egyoldalúsága okozta a vesztüket. Ezt szeretem a legjobban” - írta szerda délelőtti bejegyzésében Bayer Zsolt. Az állampárti mocskolódó szerint tíz (tizenkét?) éve azt írják, mondják, a közszolgálati televízió annyira, de annyira rossz, szakmaiatlan és nézhetetlen, hogy nem is nézi senki. Állandóan nézettségi adatokat lobogtatnak, amelyek szerint Magyarország legnézettebb tévéje az RTL Klub, ezen belül is legnézettebb híradó a csatorna híradója.

„Ami viszont egy ellenzéki propaganda-seggnyalás, Szellő Pityuval és Erős Antóniával az élen - de akkor mi a baj? (És állítólag az ATV is veri nézettségben a Hír TV-t, igaz, sok megmondóemberük szerint az ATV igazából már fideszes, ami azért elég vicces...)”

Ezt követően megjegyezte, nem érti, hogyan bukott meg szerte a világban a kommunizmus-szocializmus, ha a sajtó a hatalmat szolgálja és nincs esélye az ellenzéknek. Hát ott és akkor a sajtó aztán csak a hatalmat szolgálta, és semmilyen alternatíva nem létezett. Kitért arra is, hogy szerinte a ma sajtószabadságot követelő és ellenzéki sajtómunkások és megmondóemberek zöme a Kádár-rendszerben is sajtómunkás és megmondóember volt.