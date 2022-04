Újra lefagyott a rendszer, megbukott a kompetenciamérés

Előfordult, hogy a felmérés kitöltése közben leállt a rendszer, más esetben egyszerűen kiléptette a tanulókat.

A sikertelen tesztüzem után élesben sem működött megfelelően az országos iskolai kompetenciamérés online felülete, több intézményben nem is tudtak minden feladatot megoldani a diákok. Előfordult, hogy a felmérés kitöltése közben leállt a rendszer, más esetben egyszerűen kiléptette a tanulókat. Voltak, akik újból be tudtak jelentkezni, de a rendszerhiba többször is megismétlődött, a feladatok megoldására szánt idő kárára.

A kompetenciamérést – amelyben a tizedikes, nyolcadikos és hatodikos tanulók szövegértési képességeit, matematikai eszköztudását, az idegen-, és célnyelven nyújtott teljesítményüket, valamint az idei évtől természettudományos ismereteiket is vizsgálják – idén szervezték meg először digitális formában. Az Oktatási Hivatal (OH) április elején többször is tesztelte a rendszert, ami a próbákon sem működött. Az OH szerint terheléses támadás okozta a leállásokat, de kedden lapunk érdeklődésére már azt közölték: megtették a megfelelő védelmi intézkedéseket, az informatikai rendszer stabilan működik.

A felmérés április 20-án a tizedikes évfolyamokon kezdődött meg. Egy budapesti középiskola pedagógusa a Népszavának úgy nyilatkozott: a rendszer addig volt stabil, amíg a diákok el nem kezdték használni.

Hozzátette: szakmaiatlannak tartja, hogy két héttel a mérés előtt kezdték tesztelni a felületet, szerinte ezt már a tanév elején el kellett volna kezdeni.

Egy nyíregyházi gimnázium tanára ugyancsak arról számolt be, hogy menet közben többször leállt a rendszer, és hiába próbálták frissíteni, újratölteni a felületet, a hiba nem szűnt meg. A KRÉTA-rendszeren keresztül kaptak egy központi tájékoztatást, mely szerint ismét "terheléses támadás" történt. Hasonló tapasztalatokról lehetett olvasni a Telex és az Eduline oktatási portál beszámolóiban.

A tanári érdekképviseleteknek is többen jelezték a problémákat. Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke

Hozzátette: a digitális kompetenciamérés az utóbbi évtized egyik legértelmesebb fejlesztése lenne, ha működne.

Érdeklődtünk az OH-nál, a leállás minden iskolát érintett-e, és ahol nem sikerült kitölteni a feladatokat, ott meg kell-e ismételni a mérést, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk tájékoztatást. A tervek szerint a mérések május 3-áig tartanak a tizedik évfolyamon, május 4-étől a nyolcadikosok, május 18-ától a hatodikosok következnek.