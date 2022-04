Nyugdíjas és mentős is lesz a kieső magyar parlamenti képviselők között

Miközben szerdán elsőként Orbán Viktor miniszterelnök már át is vette a megbízólevelét, akadnak olyan politikusok, akiknek hosszú idő után nélkülözniük kell az ünnepélyes pillanatokat.

Szinte mindegyik frakcióban vannak olyan távozók, akik több cikluson keresztül is országgyűlési képviselők voltak. Az MSZP-ben a korábbi szociális államtitkár, Korózs Lajos mellett az egyik legnagyobb távozó név Burány Sándor, aki 1994-ben lett a törvényhozás tagja. Utolsó ciklusát a Párbeszéd frakciójában töltötte, de eközben is az MSZP tagja maradt. Mint a Népszavának elmondta, életének egyik meghatározó munkahelye volt az Országgyűlés, amit nem tud egyik pillanatról a másikra elengedni. Mindenesetre most kell neki pár hét, hogy leülepedjenek benne a dolgok és „el tudjam azt engedni, amit el kell”. Szintén hát fordít a parlamenti életnek Mesterházy Attila, a párt korábbi miniszterelnök-jelöltje és Molnár Gyula volt pártelnöknek is.

A korábban a szocialista pártban politizáló Szakács Lászlónak nem ismeretlen a mostani érzés, hiszen több alkalommal sem jutott be a korábbi évtizedben. Lapunknak elmondta, csalódottsága elsősorban nem saját sorsa, hanem a választási eredmények miatt van. „Az volt a B terv, hogy végrehajtjuk az A-tervet” – jelentette ki, arra utalva, hogy győzelemre készült.

A jobbikos Rig Lajos volt az első olyan ellenzéki politikus, aki veresége után bejelentette, hogy még a politizálással is felhagy. Ő 2015-ben, tapolcai körzetében diadalmaskodott fideszes ellenfelével szemben, most azonban a Navracsics Tibor miniszteri várományos elleni meccs elbukása után visszatér szakmájához, a mentőzéshez, ahol nyugdíjas koráig szeretne maradni. „A jelen viszonyok között nem látok esélyt arra, hogy Navracsics Tibor ellenében, érdemben, eredményesen képviselhetném a körzetet. Hálásan megköszönve azok bizalmát, akik rám szavaztak, el kell fogadnom a választók többségének akaratát” – magyarázta pár nappal a vereség után egy interjúban.

A Jobbik frakciónak hiányolnia kell a következő ciklusban Potocskáné Kőrösi Anita, Szilágyi György, vagy éppen annak a Stummer Jánosnak a munkáját, aki korábban a nemzetbiztonsági bizottságot vezette és most Jakab Péter elnökkel üzenget a közösségi oldalon.

A Fidesz kétharmados győzelme után kormánypárti oldalon is többen elhagyják a törvényhozást. Köztük van az a Bíró Márk, aki azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy 12 évig nem szólalt fel, Novák Katalin pedig köztársasági elnökségre „cseréli” parlamenti helyét. Révész Máriusz bár régi motoros, csak a szimbolikus 205. helyet kapta a Fidesz-listán, így ő is kiesett. A politikus a Népszavának elmondta, kapott ígéretet arra, hogy tovább folytathatja kormánybiztosi munkáját. A politikus eddig az aktív Magyarországért program felelőse volt. – Az utóbbi években parlamenti hozzászólásaim száma lecsökkent, munkaidőm 98 százalékát kormánybiztosi feladataim tették ki, sokkal kevésbé vettem részt a törvényhozási munkában, mint egy vagy két ciklussal ezelőtt – magyarázta.

A korábbi LMP-s, majd független országgyűlési képviselő Szél Bernadett ugyancsak nem lesz tagja a következő ciklusban a T. Háznak, miután a választókörzetében kikapott Menczer Tamás külügyi államtitkártól.

Bár többeknek is vannak elképzeléseik jövőjüket illetően, akad, akinek azonban kétségesebb a konkrét folytatás. Közéjük tartozik Szakács László is, aki mindezt azzal magyarázta, hogy most amúgy is egy turbulensebb időszakban vagyunk. – Nem a szülőszobán kell megtervezni a második gyereket – magyarázta.

Burány Sándor nyugdíjba megy, nyilvánosság előtti politizálást nem tervez, de „nem csak kutyát sétáltatok és metszegetem a növényeket a kertben”.

Az anyagiak tekintetében senkinek sincs aggódnivalója, mivel minden távozó háromhavi keresetét kapja meg. Így legkevesebb 4 millió forintot utalnak azoknak is, akiknek fizetése a legalacsonyabb volt. Utóbbi alól Novák Katalin, vagy éppen a korrupciós ügyek miatt „menesztett” Simonka György-Boldog István-Völner Pál trió sem kivétel.

Az új törvényhozás május másodikán tartja meg alakuló ülését, ahol ötödjére is megválasztják miniszterelnöknek Orbán Viktort.