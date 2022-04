Medgyessy Péter: az ellenzéki politikusok közül senkinek nem lenne szabad felmentenie magát

A volt miniszterelnök szerint van kérdés – például a gazdaság rendberakása –, amelyben az ellenzéknek együtt kell működnie az Orbán-kormánnyal, mert senkinek nem érdeke, hogy az ország csődbe menjen.

Kényszerhelyzet van, hogy a kormánnyal párbeszédre kell törekedni - jelentette ki a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában Medgyessy Péter.

A volt szocialista kormányfő úgy látja, néhány kérdésben nemzeti egységet kell kialakítani és ebbe a kormány is belemegy, mivel erős pozícióban van. Ráadásul ez az ellenzék erejét is mutatná, amivel „kőkemény követeléseket tudna feltételül szabni a kormánynak”. Úgy véli, az Európai Unió is azt várja, hogy az ellenzék kifejtse az álláspontját. Példaként a jogállamiság kérdését hozta fel, melyekről a kormány sosem fogja elismerni, hogy „hiátusok vannak”. Ugyanakkor bizonyos problémák megoldásában meg kell tudni egyezni, ami azt mutatná, hogy az ellenzék nem csak támadni tud.

Medgyessy Péter szerint sok minden hiányzott az ellenzéknek a választási győzelemhez, de Orbán Viktor igenis legyőzhető. Mint mondta, Orbán Viktor sokat tanult 2002-es vereségéből, és a mostani az ellenzéknek nincs más útja, mint hozzá hasonlóan tanuljon az egymást követő vereségekből. Nem szégyen a jobbtól, az okosabbtól tanulni – vélekedett. Bár ez a vereség váratlanabb volt, mint a korábbiak, fel kell készülni a következő választásra, amihez „van négy év”.

Kifejtette, az ellenzéki politikusok közül szerinte senkinek sem lenne szabad felmentenie magát, mert mindenki részese volt a kudarcnak. Emellett ezzel a nehezített pályával kell számolni a következő években is. Orbán Viktor erős és koncepciózus vezető, az ellenzéknél pedig van „4-6 olyan politikai vezető, akiből nem látni, mire képesek, vagy már kijött belőlük, de nem az, amire számítottak”. Éppen ezért az ellenzéknek ki kell választania 4-5 embert, nem pedig egyet, és őket kell menedzselni.

- fejtegette.

A korábbi kormányfő megjegyezte, hogy az ellenzéknek a mostani választási kampányban nem volt igazán fontos üzenete a magyar társadalomnak. Amikor 2001-2002-ben kampányoltak, akkor a közbiztonság, létbiztonság jelszavakkal adtak érthető kapaszkodót az embereknek. Ezek szerinte biztató szavak, amikkel az ország jobban tud haladni. „Nem bonyolult programokra van szükség. Nem ott tart ma a világ, hogy az ellenzék részletes programokon dolgozzon”. Szerinte az ellenzéknek van lehetősége arra, hogy egyenrangú partnere és kihívója legyen Orbán Viktornak.

Megrökönyödéssel figyeli azon felvetéseket, hogy az ellenzék esetleg nem megy be a Parlamentbe. „Milyen dolog ez, hogy jut valakinek ilyen az eszébe?” - háborgott, majd azzal folytatta, azért választották meg a képviselőket, hogy bemenjenek dolgozni a parlamentbe, és el kell mondani, amit akarnak.

Jó kezdetnek nevezte az ellenzéki összefogást, ám fontosnak tartja a szervezeti háttér létrehozását, emellett meg kell állapodni egy ellenzéki minimumról. Továbbá elszánt emberek kellenek, mivel feladni nem lehet. Megjegyezte, a választások előtt a Fidesz megijedt az ellenzéki összefogástól, ezért is kezdett osztogatni. „Ez jó jel, az ellenzéknek örömmel kellene nyugtázni, még úgy is, hogy ennek súlyos gazdasági következményei lesznek”. Hozzátette, bár nagyon nagy a költségvetésben tátongó lyuk, de nem akkora, mint gondolnánk.

Medgyessy Péter kijelentette, az ellenzéknek nem lehet az az álláspontja, hogy minél rosszabb annál jobb, mivel a gazdaságot rendbe kell hozni. Ebben partnernek kell lenni, mert senkinek nem érdeke, hogy az ország csődbe menjen - vélekedett.