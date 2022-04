Vlagyimir Putyint már nem érdekli a diplomácia, minél többet el akar foglalni Ukrajnából

Ám a jelek szerint az ukrán elnök sem erőlteti a békés megegyezést.

Vlagyimir Putyin teljesen elveszítette érdeklődését az ukrajnai háború diplomáciai lezárása iránt. Ehelyett a lehető legtöbb terület megszerzésére törekedik - írja a Financial Times három olyan forrásra hivatkozva, aki tájékozottnak számít arról, milyen beszélgetéseket folytat a környezetében lévőkkel az orosz elnök.

E szerint az orosz elnök korábban komolyan fontolgatta, hogy békét köt Ukrajnával. Mindez azt követően jutott eszébe, hogy az oroszok gyakorlatilag vereséget szenvedtek a márciusi harcokban. Mostanra megváltozott a véleménye, és nem lát esélyt a békés rendezésre.

Az egyik fordulópontot ebben a Moszkva hadihajó elsüllyesztése jelentette, amin az orosz elnök nagyon feldühítette magát. Ekkor már ellenezte, hogy bármit is aláírjanak. A történtek után már nem tűnt győztesnek, inkább megalázottnak érezte magát.

A Financial Times egyik informátora szerint az orosz elnök úgy érzi,, meg kell találnia a módját, hogyan kerülhet ki győztesként ebből a háborúból. Ukrán és nyugati tisztviselők mindig is kételkedtek a béketárgyalások iránti orosz elkötelezettségben és azzal vádolták a Kremlt, hogy csak időt akar nyerni offenzívájához. A vele folytatott beszélgetéseket ismerők most azt mondták, Putyin egyszerűen torz képet alkot a háborúról. Ebben közrejátszik tábornokainak helyzetértékelése, valamint az orosz televízió narratívája, a kremli propaganda is.

Több közvetítő - mint például Recep Tayyip Erdogan török elnök, Charles Michel, az Európai Tanács elnöke és Roman Abramovics, a Chelsea FC milliárdos tulajdonosa, megpróbálták meggyőzni az orosz elnököt, hogy találkozzon Volodimir Zelenszkijjel, mivel így talán ki tudnak törni a holtpontról, ám Putyin azt mondta Michelnek pénteken, hogy a tárgyalások zátonyra futottak, mert Ukrajna „falat emelt”, ráadásul úgy látja, nem ez a megfelelő időpont arra, hogy találkozzon az ukrán elnökkel. Egy, a béketárgyalásokban részt vevő személy egyenesen azt mondta, hogy az orosz elnök „minden erővel” azon van, hogy elkerülje a Zelenszkijjel való találkozót. Azt akarja, hogy minden eldőljön, mielőtt személyesen is egyeztetnek.

Az Európa Tanács elnöke szerdán járt Zelenszkijnél Kijevben. Neki az információk szerint azt mondta, hogy az ukrán közvélemény nem támogatja a béketárgyalások folytatását. Hozzátette, tudja, a Putyin ellen vívott harc népszerűbb, mint sem hogy engedményeket tegyen neki.

Kijevi tisztségviselők attól tartanak, hogy a jelzéseinek megfelelően Oroszország tényleg nem elégszik meg a Donyeck és Luhansz megyét jelentő Donbász régió elfoglalásával és ehelyett az egész délkeleti részt magáénak akarja tudni - elvágva ezzel Ukrajnát a tengertől. Ukrajna ugyanakkor abban bízik, hogy sikeresen tudja visszaszorítani az orosz csapatokat. Ezzel egy időben nagyon aggódnak amiatt is, hogy a Kteml taktikai atomfegyverekhez nyúlhat, amennyiben további kudarcokat szenvedne el – mondta a két forrás.