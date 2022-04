Apró fémnyilakat találtak a bucsai tömegsírba temetett holttestekben

Voltak, akiket egyszerűen tarkón lőttek, másokat 6-8 lövéssel végeztek ki. A város polgármestere szerint a megszálló oroszok „csecsen szafarit” csináltak Bucsából.

Az igazságügyi orvosszakértők a tömegsírokban talált holttestekben - a modern hadviselésben ritkán alkalmazott - úgynevezett „fléchettákat” találtak.

A The Guardian cikke szerint a Bucsa orosz megszállása alatt elhunyt civilek tucatjait az orosz tüzérség által kilőtt apró fémnyilakkal ölték meg. „Több nagyon vékony, szögszerű tárgyat találtunk férfiak és nők holttestében” - magyarázta Vlagyiszlav Pirovszkij ukrán törvényszéki orvos. Mint mondta, roppant nehéz ezeket felfedezni a holttestekben, mivel nagyon vékonyak. A lap több olyan független fegyverszakértőt is megszólaltatott, akik látták a holttestekben fellelt fémnyilakat, ők pedig egyértelműen megerősítették, hogy azok fléchette-ek voltak. Ez egy olyan gyalogság ellen bevetett fegyver, melyet az első világháborúban széles körben bevetettek. Ez akkoriban újdonságnak számított, mivel a repülőről ledobva képesek voltak akár sisakot is átszúrni. A második világháborúban már nem alkalmazták tömegesen, de a vietnámi háborúban az USA bevetette. A modern hadviselésben nem elterjedt.

Ezeket az apró fémnyilakat tank- vagy tábori lövegek lövedékei tartalmazzák. Egy-egy lövedék akár 8000 fléchettet is tartalmazhat. Ezek jellemzően nem a kilövés után szóródnak szét, hanem jóval később, amikor a lövedék megtett egy bizonyos távolságot és az időzített gyújtózsinór felrobbantja a föld felett. A fléchette-ek - amelyek jellemzően 3-4 centisek - amikor kiszabadulnak a lövedékből, kúp alakban távoznak onnan, majd egy körülbelül 300 méter széles és 100 méteres ívben szóródnak szét. Az áldozat testébe csapódva a nyíl elveszítheti merevségét és horoggá hajolhat, míg a négy uszonyból álló hátsó rész gyakran letörik, ami egy második sebet okoz.

Több szemtanú is arról számolt be, hogy a fléchette lövedékeket az orosz tüzérség néhány nappal azelőtt lőtte ki, hogy március végén kivonultak a területről. Egy helybéli a Washington Postnak arról számolt be, hogy több ilyen nyilat talált az autójába fúródva. Bár emberi jogi csoportok már régóta követelik a fléchette-lövedékek betiltását, a nemzetközi jog nem tiltja ezeket a lőszereket. Ugyanakkor minden, pontatlan halálos fegyverek használata sűrűn lakott polgári területeken sérti a nemzetközi jogot - így a fléchette is. Az Amnesty International értékelése szerint ez kimondottan arra tervezték, hogy áthatoljon a sűrű növényzeten és nagyszámú ellenséges katonát találjon el. Ugyanakkor a szervezet nyomatékosította, soha nem lenne szabad használni polgári területeken. – Nem kell fegyverszakértőnek lenni ahhoz, hogy megértsük, Oroszország figyelmen kívül hagyta a háborús szabályokat - utóbbit már Bucsa polgármestere mondta. Anatolij Fedoruk szerint városukat „egy csecsen szafarivá” változtatták (az oroszok), ahol taposóaknákat használtak civilek ellen.

Az orosz erők néhány nappal a februárban kezdődött invázió után, ádáz harcok után foglalták el a Kijevtől 30 kilométerre északnyugatra fekvő Bucsát. Március végén kaptak parancsot a visszavonulásra. Pár nappal később kerültek elő a tömegsírok, amelyekben több száz nyilvánvalóan lemészárolt civil holttestére bukkantak. Sajnos nem csak a fléchette-lövedékek pusztítottak.

Pirovszkij azt mondta, rengeteg megcsonkított holttestet látott. – Sokuknak hátrakötötték a kezét, és tarkón lőtték őket. Voltak olyan esetek is, amikor egy automata fegyverrel leadott sorozattal 6-8 golyóval gyilkolták meg áldozatukat. Emellett több olyan esetünk is van, amikor a kazettás bomba repeszeit találtuk meg az áldozatok testében.