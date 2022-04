Ujhelyi István bejelentkezett az MSZP társelnökének

A szocialista politikus nemrégiben azt is belengette, hogy meg kellene változtatni a párt nevét.

Bejelentkezett az MSZP társelnöki pozíciójára Ujhelyi István - ezt az ATV Start című műsorában jelentette be a párt európai parlamenti képviselője.

A politikus úgy vélekedett, komoly politikai felelősséget tükröz, hogy Tóth Bertalan nem indul újra a következő, szeptemberi tisztújításon, azonban azt is elmondta:

Mint ismert, Ujhelyi István nemrégiben arról írt, „ki kell tudni mondani, hogy elhervadt a szegfű”, ezért megváltoztatná a párt nevét is. Nincs mire várni, nincs kire várni, most jött el a pillanat a fordulatra - jelentette ki.

A szocialista EP-képviselő az ATV-nek most azt is elmondta, ha van változtatási szándék, ahhoz vállalja a felelősséget is. Mint fogalmazott, az MSZP „avittá” vált, ezért a pártnak „meg kell ráznia magát”, s mindenkinek meg kell értenie, hogy ha a NER érdemi ellensúlya akar lenni, akkor először magának is változnia kell.