Szerdán indul Magyarország legnagyobb jazzfesztiválja

Tizenhat nap, hatvannégy koncert, több mint kétszáz fellépő tizenkét országból és tizenkét helyszínen: Kleb Attila koncertszervező mert még nagyobbat álmodni, így szerdán indul a JazzFest Budapest, Magyarország legnagyobb jazzfesztiválja.

Debrecen, Szeged, Nagykanizsa, Mediawave, lehetne még sokáig sorolni az elmúlt évtizedek nagyszerű jazzfesztiváljait: arra azonban nem emlékszem, valaha is lett volna tizenhat napos jazzfesztivál Magyarországon. És épp csak lecsengőben van a pandémia.

A pandémia már sok-sok álmatlan éjszakát okozott a koncertszervezőknek. Novemberben, egy ilyen álmatlan éjszakán épp azon gondolkodtam, már nyolcadik éve szervezek jazzkoncerteket Vető Balázzsal, nagyobbnál nagyobb sztárokat hívunk meg, fantasztikus produkciókat hozunk létre, és mindenki csak megveregeti a vállunkat, hogy ügyesek vagyunk. Másnap úgy keltem fel, csináljunk egy nagy fesztivált, amibe bevonunk egy csomó helyszínt, nem csak a MomKultot, a jazzprogramokkal foglalkozó klubokat, kocsmákat, hanem olyan helyszíneket is, ahol nem szokott szólni a jazz. Még reggel írtam Karácsony Gergelynek, és hamarosan ott ülhettem nála tárgyalni. Mondta, jó ötlet, a főváros örömmel adja a nevét is hozzá, abszolút partnerek, és összeköt a Budapest Branddel. Mondjuk a főpolgármester első kérdése az volt: nem ciki, hogy tudják rólam, jazzkedvelő vagyok? Már miért volna ciki? Minden világvárosnak, fővárosnak van a saját nevét viselő jazzfesztiválja.

Végül is nem futballgáláról van szó, vagy kerékpárversenyről.

Pontosan. Mondjuk az első ötlet az volt, hogy legyen márciusban a fesztivál, de a Budapest Brand megkért, ha lehet, tegyük át a tavaszi fesztivál idejére, így anyagilag, promócióban is jobban tudják támogatni, ráadásul a választási kampány idején a politika zajában elveszne. Mivel április 27-re már le volt kötve a Dave Weckl és a Tom Kennedy Project koncertje, május 10-re John Patitucci és Joey Calderazzo, 12-re pedig Kenny Garrett, adva volt a fesztivál kerete erős nyitó- és zárókoncertekkel, világsztárokkal. Januárban körbeírtam a koncerthelyszíneknek és -szervezőknek, mindenki nagyon lelkes volt, hogy de jó, végre valaki, már mennyire szükség lett volna a fesztiválra, és hogy az emberek már mennyire ki vannak erre éhezve a pandémia után.

Sokszor mondják, hogy a jazz rétegzene. Lehet erre fesztivált építeni?

Lehet. A GetCloser koncerteken az átlagéletkor tíz évet fiatalodott, a legutóbbin, a Dean Brown Groove Warriorson nagyon sok 10-12 év körüli gyerek is volt, még headbengeltek is az első sorban. A jazz kezdetben tánczene volt, abból indult ki, Kenny Garrett koncertjeinek utolsó negyedórájában a széksorok között is táncolnak. Ha nem elitizáljuk a jazzt, akkor nem marad rétegzene.

Január óta hogyan lehetett ennyi fellépőt megszervezni?

Több olyan koncerthelyszín van, amely saját zenészbázissal rendelkezik, maximálisan megbízom bennük. Szabad kezet kaptak, ha kellett, segítséget. A Budapest Jazz Clubnak már majdnem kész volt az áprilisi programja, de ilyen helyszín az If Café is, ahol sokadszorra lép fel a Rolling Stones szaxofonosa, Tim Ries. Ő szinte hazajár hozzánk, itt lesz két hetet, innen megy vissza Amszterdamba, majd indul a Rolling Stones-szal turnéra. Mivel hangsúlyos, hogy a fiatalokat is megpróbáljuk bevonni a jazz örömébe, felkértem Prieger Zsoltot, az Anima Sound System vezetőjét, hogy Tim Ries-szel muzsikáljon a Turbinában Joe Zawinul életműve előtt fognak tisztelegni elektronikával és élő zenével.

Hatvannégy koncert közül nehéz kiemelni egyet-egyet. Néhány különlegesség talán mégis említhető.

A Dresch Quartet először koncertezik Theodosii Spassovval május 8-án a Fonóban – a bolgár kavalos Borbély Mihállyal szokott együtt zenélni. Sárik Péter és Luiza Zan közös lemezt is jegyez, de már régen nem játszottak együtt, ezt pótolják Gyárfás István gitárossal a Fonóban 7-én. Összehoztuk Lukács Miklós cimbalmost és Balázs János zongoraművészt, ők a preparált, különleges gitárjairól ismert szárd Paolo Angeli után fognak fellépni április 29-én az Olasz Kultúrintézetben, és reményeim szerint a koncertek után mindhárman majd együtt jammelnek. Másnap Paolo Angeli az Eötvös10-ben a hegedűs Kézdy Lucával folytatja. Helyszínként külön kiemelném a Lument, amely nagyon jól vonja be a fiatalokat a kísérletező, free jazz koncertjeivel, 30-án például Ken Vandermark és Grencsó István új nemzetközi quartetje koncertezik itt. Ezen a napon az MTVA székháza is fesztiválhelyszín lesz Dudás Lajos és Philipp van Endert koncertjével.

Aznapra esik a nemzetközi jazznap is, amelyre szabadtéri koncerteket is terveznek. Ezt hogyan kell elképzelni?

Pici, 15-20 perces, egy-két fős flashmobokat szeretnénk a város különböző pontjain. De ezeket még engedélyeztetni kell, nem a köztereseket szeretnénk meglepni.

Infó:

JazzFest Budapest, április 27-től május 12-ig

Helyszínek: Budapest Jazzclub, Eötvös10, Fonó, Gödör, IF Café, Jedermann, Lumen, Mixát, MOMkult, MTVA Székház, Olasz Kultúrintézet, Turbina.