Pedagógus valóság: táboroztatás CBA-utalványért

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) szerint az idei összeg is megalázó.

Elindult a jelentkezés a nyári napközis Erzsébet-táborokra, ezzel együtt a szervező pedagógusok toborzása is elkezdődött, akiknek egyheti munkáját idén már 30 ezer forintos CBA hidegétkezési utalvánnyal hálálná meg az Erzsébet Alapítvány, amely tavaly 25 ezer forint értékű utalványt adott a táboroztatás vállaló tanároknak. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) szerint ugyanakkor az idei összeg is megalázó.

- A napokban pedagógusok tízezrei kaptak emailt az alapítványtól, amiben leírják, hogy “a napközi táborokat azon elkötelezett pedagógusok, nevelők szervezik és tartják meg, akik a tanév ideje alatt foglalkoznak a gyermekekkel, ismerik őket”. Az elkötelezettségnél azonban jóval többre lenne szükség, ha az állam hathatós támogatásával működő alapítvány valóban pedagógusok bevonásával kívánná megszervezni a táborokat - közölte a szakszervezet. Szerintük “arcpirító”, hogy a pedagógusok munkáját pénzzel sem kívánják megfizetni.

Kitértek arra is: azzal nincs semmi baj, ha egy nevelőtestület úgy dönt, a nyári szünet alatt néhány napot feláldoz a rábízott gyerekek érdekében, de a táboroztatásra, tábor szervezésére senkit sem lehet kötelezni, ez ugyanis törvényellenes. A PDSZ szerint a nyári munkáért korrekt, szerződésben rögzített órabért kellene követelniük a pedagógusoknak, hidegétkezési utalványért nem kellene vállalniuk a pluszmunkát. Szerintük ártalmas, ha a megalázó feltételek ellenére is elvállalják ezeket a feladatokat, az egyre fokozódó pedagógushiány miatt néhány év múlva már nem is lesz olyan képzett személy, akik ilyen feltételek mellett is elvállalják a nyári táboroztatást. - Ha ingyen dolgozunk, azzal végső soron saját diákjainknak ártunk - írták.