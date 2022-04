L. Simon megkövette édesanyja orvosát, majd elmagyarázta, miért törölte a magyar egészségügy valóságát taglaló posztját

Nem azért, mert felülről rászóltak - szögezte le a Nemzeti Múzeum főigazgatója.

Nem azért írtam meg a vihart kavaró posztot, mert „szembe jött velem a valóság”, pontosan ismerem a valós helyzetet - írta hétfő este, a Mandineren megjelent cikkében a Nemzeti Múzeum főigazgatója.

L. Simon László azt követően nyilvánult meg, hogy mint lapunk is beszámolt róla - pár napja egy felháborodott Facebook-posztban panaszkodott arról, hogy beteg édesanyját nem fogadja a háziorvos.

Ennek kapcsán közölte, édesanyjával csak az elmúlt hónapban kétszer járta meg a fehérvári kórház sürgősségi részlegét. Türelmesek voltak, mert látták az orvosok és az ápolók emberfeletti munkáját. Szinte sose jár magánorvoshoz, ugyanakkor a távgyógyítás általánossá válását viszont egy jó ideje komoly értetlenkedéssel és elégedetlenséggel figyeli. Ez párosult az édesanyja iránt érzett aggodalmával, illetve a tehetetlenség érzésével, ugyanis épp Los Angelesben tartózkodott a családjával együtt. Ám azt is megtapasztalta, hogy voltak, akik a pandémia ellenére is hagyományosan rendeltek, például fonendoszkóppal és nem telefonon keresztül hallgatták meg a beteg tüdejét. Majd ezt követően alaposan megkritizálta azokat, akik véleményt merészeltek mondani bejegyzésével kapcsolatban.

L. Simon László úgy látja, brutális gyűlöletcunamit hozott a felszínre a cikkáradat, ezért döntött úgy, leveszi a posztot, s nem azért, mert felülről rászóltak. Ebben az értelemben valóban szembe jött velem a valóság: nem gondoltam volna, hogy ennyi irigység, harag és gyűlölet van az emberek egy részében. Ha a baloldali újságírók erre értették azt, hogy szembesültem végre a választók véleményével, akkor tényleg komoly a baj. A gyűlölet, a beszólás, a fenyegetés nem vélemény - magyarázta. Azt azonban sajnálja, hogy édesanyja orvosát név szerint is megemlítette, s bár továbbra sem ért egyet a gyakorlatával, ennek ellenére kezelnie kellett volna pillanatnyi indulatát. Emiatt megkövette őt.

„A választási kudarc feldolgozása nyilván nehéz feladat a baloldalon, s láthatólag egyesek azt is elfelejtették, hogy a kampány véget ért. Szerintük én is és a vidéki kormánypárti politikusok is buborékban élünk. Valójában ők nem ismerik a vidéki emberek valós helyzetét és gondolkodását. S amíg ez a baloldali-liberális értelmiségi buborék nem durran ki (...), amíg továbbra is fellengzősen tolvajoznak, igazságot osztanak, esélyük sem lesz arra, hogy megértsék, mi történt április harmadikán a szavazófülkékben” - zárul L.Simon László írása.