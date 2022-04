Áder felmentette hivatala főigazgatóját

Döntése arra utal, hogy Novák Katalin új embereket visz magával a Sándor-palotába.

A legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent, hogy Haszonicsné dr. Ádám Máriát, a Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatóját – érdemei elismerése mellett – 2022. május 9-i hatállyal felmentette Áder János április 22-én vette észre a 24.hu.

Haszonicsné Ádám Máriát éppen tíz éve nevezte ki a Köztársasági Elnöki Hivatal (KEH) főigazgatójává Áder János, miután menesztette elődje, Schmitt Pál stábjának több tagját.

E szerint május 10-e után a Köztársasági Elnöki Hivatal (KEH) vezetését most is új ember veheti át. Áder János döntése arra utal, hogy Novák Katalin is új embereket visz magával a Sándor-palotába. Azt egyelőre nem tudni, hogy a KEH szervezeti struktúrája megmarad-e.