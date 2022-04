„A helyzet tragikus, egyre több kolléga éri el a nyugdíjkorhatárt, miközben alig van utánpótlás”

A miskolci óvodákban 14 óvodai csoporttal kevesebb működik majd idén szeptembertől.

Ennek oka egyrészt a gyereklétszám csökkenése, másrészt az egyre nagyobb pedagógushiány – derült ki Miskolc polgármesteri hivatalának közleményéből, amire a minap.hu helyi hírportál hívta fel a figyelmet.

A csoportok számát racionalizálják, miután egyes helyeken 16-18, máshol 26-29 fős gyereklétszámmal működnek, a hivatal szerint az óvónőhiány miatt ez a továbbiakban nem lesz fenntartható a biztonságos feladatellátás veszélyeztetése nélkül.

A következő, 2022/2023-as nevelési évben ugyanis 24 óvodapedagógus, egy pedagógiai asszisztens és négy dajka nyugdíjazása várható, 14-en pedig egyéb okok miatt hiányoznak a rendszerből. A Magyar Óvodapedagógiai Egyesület (MOE) elnöke, Fábián Katalin a Népszavának azt mondta: évek óta jelzik a problémákat a kormányzat felé, de csak süket fülekre találtak.

– nyilatkozta a MOE elnöke. Állítását az idei egyetemi jelentkezési adatok is alátámasztják: alig több mint 2200-an jelentkeztek óvodapedagógus szakra, feleannyian, mint öt évvel korábban. Legutoljára 14 éve felvételiztek ennyire kevesen erre a szakra. Fábián Katalin szerint a szakemberhiány elsődleges oka az alacsony bérezés, de a munkaterhek növekedése, a túl sok adminisztratív teher és a gyakori túlórázás sem vonzó.

A MOE tavaly egy felmérést is készített óvodapedagógusok körében, amit több mint 2300-an töltöttek ki. A válaszadók mintegy kétharmada felelt igennel arra a kérdésre, van-e betöltetlen álláshely abban az intézményben, ahol dolgozik. A legtöbb helyen pedagógiai asszisztenssel oldják meg a szakképzett óvónő helyettesítését – erre egy 2020-as kormányrendelet adott lehetőséget –, valamint túlórákkal és a csoportok összevonásával. A felmérés eredményeit az Emberi Erőforrások Minisztériumának is elküldték, ahonnan Fábián Katalin tájékoztatása szerint annyi választ kaptak, hogy az nem reprezentatív – ezért nem is foglalkoztak vele.

- Ha a kormány időhúzás helyett megállapodott volna a pedagógus szakszervezetekkel, talán nem jutottunk volna el oda, hogy az önkormányzatoknak óvodai csoportokat kelljen összevonni a pedagógushiány miatt - erről Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője beszélt lapunknak. Hozzátette: az iskolai szakos ellátottság már jó ideje szintén megoldatlan, a kormánynak mindenképp lépnie kell.