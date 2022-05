Molnár Zsolt: Karácsony Gergely mint ha nem akart volna miniszterelnök lenni

Az MSZP-s honatya a kudarc egyik okának azt látja, hogy a hat párt és Márki-Zay Péter nem tudott összecsiszolódni. Emellett az előválasztás is későn volt.

Az MSZP felelőssége elsősorban abban van, hogy a szociális biztonság ügyét nem tudtuk kellő súllyal érvényesíteni a közös kampányban, és az orosz agresszió után kitört háborúban sem tudtuk mélyíteni, árnyalni a kissé egysíkú kommunikációt - mondta el a szocialisták országgyűlési képviselője a Mandinernek adott interjújában.

Molnár Zsolt a kormánypárti lapnak nyilatkozva kifejtette, noha az előválasztás pozitív üzenet volt, csak későn zajlott le, így a csapat, vagyis a hat párt és Márki-Zay Péter nem tudott időben összecsiszolódni, sikeres közös kommunikációt kialakítani. A tragikus végeredményhez okok sorozata vezetett, a következő időszakban pedig önmérséklet, önkritika és szerénység kell minden szereplőtől. A listavezető hiperaktív volt, egy energiabomba, márpedig erre egy kampányban szükség is van. Azt a kritikát utólag is érdemes megfogalmazni, hogy a mennyiség a minőség rovására is ment. Kiragadtak tőle valóban félreérthető mondatokat, ami azért volt lehetséges, mert bele-bele hibázott. A sok beszédnek sajnos az a kockázata, hogy egy-egy mondat félrecsúszik - magyarázta. Ugyanakkor megjegyezte, a vereségért nem okolható csakis Márki-Zay rossz kommunikációja, mivel annak voltak jó elemei is.

Karácsony Gergely előválasztási visszalépésével kapcsolatban azt mondta, a párbeszédes politikus a főpolgármesteri posztot valóban akarta, azonban a kormányfő-jelölti kampánnyal kapcsolatban az elejétől fogva volt benne némi távolságtartás. Mintha nem akart volna miniszterelnök lenni. Tehát ha valamiért hibáztatom, akkor azért, hogy nem kellő meggyőződésből és elszánással indult el a jelöltségért - tette hozzá. Megjegyezte, sokan igyekeztek belelátni Magyarország következő kormányfőjét, választók tömegei, velük együtt pártok, szövetségesek, az értelmiségi holdudvar.

Kitért arra is, hogy a Párbeszéden belül is sokkot okozott visszalépése, s mind a két pártot nehéz helyzetbe hozta vele.

Molnár Zsolt pártja helyzetéről szólva elmondta, nem tartja kizártnak, új szimbólumokra és szókészletre is szükség lehet, ha azt szeretnék, hogy az MSZP-nek múltja mellett jövője is lenne. „A ránk szavazóknak pedig azt üzenjük: az ellenzék nem szűnik meg, kellő alázattal, de határozottan dolgozunk egy új kormányzati alternatíván, ami méltó lesz a bizalmuk elnyerésére, s több lesz a mindenkori tagadásnál” - fogalmazott.