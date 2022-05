Lázár János és Márki-Zay Péter fegyverszünetet kötött

Egészen hihetetlen módon még közös sajtótájékoztatót is tartottak, amin számos megegyezési pontot jelentettek be.

Szinte történelmi pillanatként közös sajtótájékoztatót tartott mai egyeztetését követően Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester és Lázár János, a választókerület fideszes országgyűlési képviselője. A kormánypárti politikus első lépésben megköszönte meghívásának elfogadását az ellenzék korábbi miniszterelnök-jelöltjének, majd arról beszélt, hogy a kétórás megbeszélés eredményeképpen négy év után "fegyverszünetet" kötöttek. Ez nem azért született meg, hogy személyesen jobban érezzék magukat, hanem azért, hogy a helyi lakosságnak jobb legyen.

Ennek alkalmából több megállapodást is kötöttek, ezeket Márki-Zay Péter ismertette. Mint mondta, nem adják fel álláspontjukat, de ez a pillanat most nem a harcról szól. Elsőként megegyeztek az ipari park fejlesztéséről, ahol egy 100 hektáros bővítés van a modern városok program keretében, amiben Lázár János felajánlotta képviselőként a támogatását. A második téma egy 117 kilométeres kerékpárút és mezőgazdasági úthálózat-fejlesztés projekt, a jelenlegi határidő november vége, minimális késéssel ez sínen lehet, Lázár ennek ügyében is támogatásáról biztosította. Szintén a modern városok program keretében zajlik az iskolák energetikai felújítása, ebben is várható előrelépés, kormányzati engedély kell az átcsoportosításhoz és többletforrásokat is szeretnének, itt is reményt lát arra, hogy segítheti a kormányzati Hódmezővásárhelyet. A polgármester kitért arra is, hogy a város továbbra is segítségére lesz a helyi kórháznak, s mint mondta, eddig is és ezután is fogja támogatni a kórház fejlesztését. Azt reméli, hogy Hódmezővásárhely békésen fejlődhet majd, s ez az országnak is példát mutathat, így megköszönte Lázár kezdeményezését.

Lázár János annyit tett hozzá mindehhez, hogy az a dolga, hogy lendületet adjon azoknak a projektnek, amelyek a modern városok program 2017 májusi megállapodásában szerepelnek, a városnak meg az a dolga, hogy megfelelő minőségben kivitelezze ezeket. A helyi kórház támogatásához azért kérte a polgármester és az önkormányzat támogatását, mert ott egy nagyberuházás zajlik jelenleg, a szolidaritás az egészségügyben dolgozókkal és a kórház nem lehet politikai vita tárgya - fogalmazott. Normális, konstruktív megbeszélésre került sor, a vitatémákat most mellőzték.

A beszámoló végeztével az ATV afelől érdeklődött, hogy a fegyverszünet vonatkozik-e arra is, hogy megszüntetik-e a továbbiakban a településeknek való politikai alapon történő osztogatást. Lázár szerint minden településen, ahol a polgármesternek megvan az elképzelése a település fejlesztésére azt a kormányzat a lehetőségeknek megfelelően támogatni fogja.

A Mediaworksnek azért futotta még a biztonság kedvéért egy gyurcsányozásra, afelől érdeklődtek, hogy a választásokat követően Márki-Zay Péter beszélt-e Gyurcsány Ferenccel, s ha igen, miről, s hogy mit szól a találkozáshoz. A polgármester leszögezte, még csak telefonon sem beszélt vele, hozzátette, a nyilatkozataiból az is következik, hogy nem is szeretne beszélni, s rögzítette, ő sem szeretne társalogni vele.

Lázár János a Telexnek még egyebek között arról beszélt, hogy a magyar politikára nem jellemző a nagyvonalúság, de szeretné, ha most nagyvonalúságot tudnának tanúsítani mindkét oldalon. Úgy véli, ha Hódmezővásárhelyen meg lehet találni az együttműködés módját, akkor máshol is menni fog.