Kitört a háború az orosz könyvvilágban is, Vlagyimir Putyin nyugati ügynököknek tartja a háborúját bíráló írókat

Az oroszországi művésztársadalom egyik része harsányan kiállt Vkagyimir Putyin háborúja mellett, míg sokan azzal váltak ki, hogy békét követeltek. Az irodalom eddig kivételnek számított.

Március végén az orosz VKontaktye közösségi térben jelent meg a duma (orosz parlament) kulturális bizottsága elnöknőjének Jelena Jampolszkajának a bejegyzése. Azt írta, felháborította őt, hogy a fővárosi könyvesboltokban ott virítanak azoknak az íróknak a könyvei, akik szembeszállnak a különleges hadművelettel – értsd: Putyin ukrajnai véres kalandjával.

Jampolszkaja a magyar könyvpiacon is ismert és népszerű Borisz Akunyint, Dmitrij Bikovot, Dmitrij Gluhovszkijt és Leonyid Parfjonovot nevezte meg. Azt írta, hogy a könyvkereskedők állami támogatást vettek igénybe a Covid-19 idején – jogos, hogy most cserébe szolidárisak legyenek a kormánnyal. A bizottsági elnök bejegyzését a parlamenti közlönyben is közzétette, a kulturális közvélemény joggal érezhette úgy, hogy ezt a lépést gyorsan követi majd valamilyen jogszabály megjelenése, amely Jelena Ulickaja világszerte elismert írónő szavaival – bevezeti a név szerinti cenzúrát Oroszországban. Hogy eddig még nem született ilyen törvény, az feltehetően azért van, mert az érvényes orosz alkotmány 29. cikkelye tiltja a cenzúra alkalmazását. Tény, hogy az állami cenzúra 1991-ben szűnt meg, még az akkori – reformokon átvergődő – Szovjetunióban. Azóta többször is voltak állami próbálkozások a kulturális világ megrendszabályozására, de csak részleges eredményt értek el. A kétezres években a kábítószer elleni harc ürügyén próbálkozott a hatóság az irodalom tisztogatásával, majd 2010-ben a melegpropaganda tiltására hoztak törvényt, ami arra késztette a kiadókat, hogy korhatári jelzéseket tegyenek a kiadványokra. Több alkalommal a hatóságok, illetve „érzéseikben megbántott állampolgárok” próbáltak eltüntetni könyveket a nyilvánosságból. Ez csak részleges sikerrel járt. Most azonban a háború eliminálta az orosz hatalomnak a kultúrával szembeni gátlásait. Amióta tart az Ukrajna elleni háború egyre másra tüntetnek el színházi előadásokat, operarendezéseket a műsorkiírásokból, mivel a produkciókban háborúellenes művészek is részt vettek. Egy ilyen eset a Sakk című musical eltüntetése a színpadról, mivel Tim Rice és az ABBA zeneszerzőinek műve többek szerint oroszellenes. Hogy ne legyenek ilyen problémák, az orosz illetékesek közül többen javasolják a színházakban és más intézményeknél a művészeti tanácsok visszaállítását. A szovjet korban ez volt az előzetes cenzúra eszköze.

A cenzúra máris működik. Súlyos büntetéseket ró ki a médiahatóság mindenkire, aki a háborúval kapcsolatban nem a hivatalos forrásokra hivatkozik, s nem az állami szóhasználatot követi. Az ellenzékieket évek óta „idegen ügynöknek” nyilvánítják. Most sorra kerülhetnek a külföldön is népszerű, s ellenzéki írók is, mint a fent felsoroltak és mások is. Aki megkapja ezt a bélyeget, annak a nyilvános élete Oroszországban lehetetlenné válik. Az „inoagent” egyenlő a kém és áruló fogalmával.

A cenzúra visszaállítását több vezető kormánypropagandista követelte az orosz állami tévében. Margarita Szimonjan a Russia Today főszerkesztője azt mondta, hogy szerinte „Oroszország mindig összeomlott az állam, ha nem működött a cenzúra”. Szerinte a most folyó információs háborúban az orosz hatóságoknak kézben kell tartaniuk a kultúra ellenőrzését. Az orosz médiában folyó harsány uszítás azóta erősödött fel, s kapott értelmiségellenes tartalmat, hogy Putyin egy beszédében megbélyegezte és a Nyugat ügynökeinek állította a háborút bírálókat, így a művészeket, írókat is. Kérdés, hogy az orosz államnak lesz-e kapacitása erre. Az elemzők ebben kételkednek. Az orosz irodalmi művek példányszáma átlagosan 2000 körül van, viszont a megbélyegzett írók a legjobban eladható szerzők otthon is. Ha tilalom alá esnek, a kiadói ipart valamivel kárpótolnia kellene az államnak.