"Azonosítatlan repülőeszköz" miatt riasztott vadászgépet a HM

A radarok 22 óra körül észlelték a jelet a keleti országrész határmenti térségében.

Azonosítatlan repülőeszközt jelzett a radar május 3-án kedden a késő esti órákban, ezért a Magyar Honvédség légvédelmi szolgálata riasztást adott ki, és felszállást rendelt el a Légvédelmi Készenléti Szolgálatban lévő vadászgép számára – áll a Honvédelmi Minisztérium nem sokkal éjfél után kiadott közleményében.

Mint írták, a radarok 22 óra körül észlelték a jelet a keleti országrész határmenti térségében. azonban az érintett légtér ellenőrzése során repülőeszközt nem találtak. A gép légtérfelügyelet céljából egy ideig még a térségben maradt, majd visszatért a kecskeméti bázisra.

Emlékezetes, az orosz-ukrán háború február végi kitörése óta már többször is riasztották a magyar vadászgépeket bombafenyegetés miatt. A márciusi és áprilisi riasztások során a Gripenek – azokban az esetekben mindig párban, most pedig csak egy gépről adtak hírt – többször is felszálltak, s március 10-én a magyar légtérben 40 percen át repült egy drón, vezető nélküli repülőgép, amely végül a horvát fővárosban, Zágrábban csapódott földbe. Később kiderült, a drón valamilyen, utólag azonosíthatatlan robbanóanyagot, bombát szállított.