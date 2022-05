Hiába kéri a magyar kormányt Ukrajna budapesti nagykövetsége, hogy nevezzen ki egy kapcsolattartó megbízottat, nincs válasz

Rendszeresen és több, pontosabb adatot szeretne kapni a kormánytól Ukrajna budapesti nagykövetsége a Magyarországra érkező menekültekről.

A szorosabb együttműködés reményében hivatalos jegyzékben kérték a kormányt, nevezzen ki egy megbízottat, aki folyamatosan tartaná a kapcsolatot Ljubov Nepop nagykövettel a menekültek ügyeinek kezelése, jogaik biztosítása érdekében, de erre a kezdeményezésükre nem érkezett válasz – közölte a Népszava kérdésére Ukrajna budapesti nagykövetsége. Különmegbízott híján a nagykövetség a Külgazdasági és Külügymisztérium (KKM) azon diplomatáival tartja a kapcsolatot, akikkel az ukrán-magyar viszony különböző területein korábban együttműködtek. Ezenkívül bizonyos kérdésekben a Nemzetbiztonsági Operatív Törzs titkárságával, a Belügyminisztérium illetékes szerveivel és a rendőrséggel működnek még együtt – tették hozzá.

Lapunk megkérdezte a külügyminisztériumot, hogy a nagykövetség kérése ellenére miért nem neveztek ki az információcsere gyorsítása érdekében egy megbízottat, illetve, tervezik-e ezt, ám a tárca nem reagált megkeresésünkre.

Pedig egy kormányzati megbízott sokat segíthetne. Jelenleg ugyanis a nagykövetség még a menekültek számáról sem kap rendszeresen adatokat.

– Nagykövetségünk többször kérte, hogy küldjenek rendszeres tájékoztatást, de legutóbb április 12-én a KKM-től kaptunk hivatalos jegyzéket, amely szerint február 24-e óta 537 393 ukrán állampolgár lépett Magyarország területére, 14 399-en kérelmeztek menedékjogi eljárást, s közülük 3 779 fő kapta meg a menedékes státuszt – közölte a képviselet a Népszavával.” A 12-i közlés szerint a magyar hatóságok addig 9464 érkezőnek biztosítottak szállást, ám azt nem tudják megmondani, hogy közülük hányan ukránok, mert, „adatvédelmi okokból nem tartják nyilván az elhelyezettek állampolgárságát”.

Nem csak az vet fel kérdéseket, hogy a nagykövetség miért nem kap folyamatosan adatokat, hanem az is: a jelek szerint a számok sem stimmelnek.

E szerint a két közlés közötti időszakban mintegy 110 ezerrel nőtt a menekültek száma. Ennek viszont ellentmond az: ugyanebben az időszakban az Országos Rendőr-főkapitányság közel 172 ezer újabb ukrán menekült érkezését regisztrálta. Így vagy a nagykövetség nem kapott pontos adatokat, vagy a kormány illetve a rendőrség számai nem voltak pontosak.

– hangsúlyozta az ukrán nagykövetség a rendszeres adatközlés kérését indokolva. A képviselet többször kért tájékoztatást arról is, mire számíthatnak a magyar államtól a menekültként ide érkező ukránok, a külügyi tárca azonban erre mindeddig nem válaszolt.

Az eltérő adatsorokról, az ellentmondásosnak látszó számokról is megkérdeztük a külügyi tárcát, de nem kaptunk választ.

A nagykövetségnél konzuli ügyekben jelentkező honfitársaikkal kommunikálva azt látják, hogy az Ukrajnát elhagyni kényszerülőket elsősorban az olyan alapvető kérdések foglalkoztatják, mint a munkavállalás lehetősége, a hosszabb távon megfizethető lakhatás, a gyermekek óvodai és iskolai beiratkozásának lehetőségei, a szakorvosi ellátás és a szükséges gyógyszerek biztosítása. Hogy a menekültek szélesebb körének ezen szükségletei mennyiben teljesülnek, annak nyomon követéséhez megint csak arra lenne szükség, hogy a képviselet elérje ezeket az embereket, s ez alapozhatná meg a megfelelő koordinációt is az illetékes hatóságokkal.

A nagykövetség lapunknak megerősítette azt a Partizánnak adott közelmúltbeli nagyköveti interjúban elhangzott kijelentést, miszerint nem lelik a nyomát mintegy félszáz gyermeknek, akik az ukrán szociálpolitikai minisztérium információi szerint szülői felügyelet nélkül beléptek Magyarországra.

Érdeklődtünk az iránt, folyik-e bármilyen egyeztetés a kormánnyal a Magyarországon maradó ukrán családok gyermekeinek gondozásáról, óvodai elhelyezéséről, beiskolázásáról. Mint megtudtuk, ezzel kapcsolatos kérdéseire a nagykövetség azt a választ kapta, hogy a menedékes kérelmet benyújtó szülők tanköteles korú gyerekeit magyar óvodákba és iskolákba íratják be. De mivel nem tudják, hol és hányan vannak jelenleg ilyen gyermekek, s lesz-e lehetőségük ukrán nyelven is tanulni, így további információkat kértek. Tudomásuk van ugyanakkor arról, hogy a magyarországi ukrán közösség összefogásának köszönhetően ukrán gyerekek „hétvégi iskolákba” járnak. Azonkívül a kijevi oktatásügyi tárca lehetővé teszi az ukrán tantervek szerinti távoktatásban való részvételt. „Ez újabb ok arra, hogy tudnunk kell, pontosan hol tartózkodnak az állampolgáraink, másként nem tudjuk tájékoztatni őket ezekről a lehetőségekről” – hangsúlyozta írásos válaszában a nagykövetség.