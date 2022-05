A diákok álma teljesült a történelem-érettségin, és még politika sem volt benne

Középszinten mintegy 66,6 ezren, emelt szinten 7701-en vizsgáztak ebből a tantárgyból.

Szerdán a történelem írásbelikkel folytatódott az idei érettségi. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint középszinten mintegy 66,6 ezren, emelt szinten 7701-en vizsgáztak ebből a tantárgyból.

Az Eduline oktatási szakportál tudósítása szerint középszinten az első, rövid feladatokból álló részben egyebek mellett a zsidó vallásról, a reformációról, a Horthy- és a Rákosi-korszakról, a magyarországi romákról, a 19. századi politikai eszmékről, Kossuth Lajos politikai programjáról, a két világháború közötti szovjet-orosz történelemről és a bolsevik ideológiáról kaptak kérdéseket a diákok, amelyekre képek, grafikonok, szövegek alapján kellett válaszolniuk. Az esszétémák között szerepelt az athéni demokrácia, a tatárjárás, a második ipari forradalom és a Kádár-korszak gazdaságpolitikája.

Repárszky Ildikó gimnáziumi tanár, a Történelemtanárok Egyletének alelnöke lapunknak azt mondta, az elmúlt évekhez képest könnyű volt az idei középszintű történelem érettségi, a hozzá érkezett visszajelzések szerint ugyanígy érezték a diákok is. – Az athéni demokráciáról szóló feladat minden érettségiző álma, de sok volt a karikázós feladat is, ahol három lehetséges megoldás közül kellett kiválasztani a jót - fogalmazott. Kérdésünkre azt is elmondta, a feladatok nem voltak „átpolitizálva”, egyiknek sem voltak aktuálpolitikai felhangjai.