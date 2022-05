Media1: Nem mindenki vállalta szívesen a TV2 Orbán Viktort éltető propagandavideójában való szereplést

Úgy tudni, többen is vonakodtak a felkéréstől, a csatorna vezetését azonban ez nem különösebben zavarta. Azóta pedig testületileg sunyítanak.

Mint ismert, a TV2 a csatorna négy évvel ezelőtti performanszához hasonlóan idén is a nézők értésére adta, hogy meg se próbálnak pártatlan sajtóorgánumként funkcionálni, műsorvezetői némi demagóg felvezetőt követően puritán agitációt megvalósítva mondták bele a kamerába, hogy ők bizony „Orbán Viktort támogatják április 3-án”.

A Media1 utánajárt a szégyentelen propagandaanyag keletkezési körülményeinek, s úgy értesültek, nem mindenki fogadta kitörő örömmel a csatornánál, hogy ismét ehhez kell adni az arcukat, bár az említettek közül egyedül Pachmann Péterben volt annyi, hogy nem is adta be a derekát és nem vállalta a felvételt. A portál a műsorvezetők közvetlen környezetéből származó forrásokra hivatkozva azt közölte, Pachmann azért nem vett részt a videó elkövetésében, mert összeegyeztethetetlennek tartja a szereplést a televíziós műsorvezetéssel. A Media1 ugyanakkor Vitányi Judit esetében úgy értesült, hogy elkeseredésében könnyeivel küszködött a helyzet miatt, kollégái lelki segítségére szorult. Információik szerint továbbá Szebeni István sem szívesen állt be a sorba.

Az ominózus videóban Gönczi Gábor, Vitányi Judit, Szebeni István, Marsi Anikó, Andor Éva, Szentpéteri Eszter és Istenes László mondták fel a propagandapanelt, a végső szó pedig Szalai Vivien hírigazgatóé volt. Tették ezt annak ellenére, hogy a 2018. évi hasonló mutatvány után bő 3,4 millió forintos bírságot kapott a csatorna, mivel a Tények hírolvasóinak a jogszabályok értelmében pártatlannak kellene lennie, szereplésükkel pedig tisztességtelenül befolyásolták az országgyűlési választások kimenetelét.

A portál informátorai ugyanakkor azt az egyébként sem megalapozatlan feltételezést erősítették meg, hogy a műsorvezetők nem saját lelkesedésükből kezdeményezték az akciót, a TV2 munkatársai ugyanis e-mailt kaptak arról, hol és mikor kell megjelenniük, illetve elmondaniuk a propagandavideóba szánt mondatokat. Vonakodásukra a Media1 szerint „ilyen-olyan módon, óvatosan érzékeltették velük, hogy jobb lenne, ha elvállalnák a felkérést”. Állítólag volt, akit Ádler László és Kőhegyi Anna győzködött.

A portál kereste az érintetteket is, ekkor azonban kínos sunnyogás következett. Vitányi Judit annyit mondott, „nem tud arról”, hogy vigasztalásra volt szüksége, s közölte, nem kíván nyilatkozni. Szebeni István arra hivatkozott a telefonban, hogy külföldon van és rosszul hall, Pachmann Péter pedig előbb annyit mondott, hogy csak akkor nyilatkozhat, ha azt a TV2 pr-osztálya engedélyezi, majd ennek elviekben megadása után mégis meggondolta magát. A Media1 kereste a TV2 sajtóosztályát is egy sor kérdéssel, választ azonban egyikre sem kaptak.

Egyébként az eredeti videó azóta rejtélyes módon eltűnt, de elérhető a YouTube-on egy egy órás változat, íme: