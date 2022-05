Orbán Viktor megírta Ursula von der Leyennek, hogy vállalnia kell a felelősséget a történelmi kudarcért

Oroszország Magyarország nem támogatja az Európai Bizottság Oroszország ellen tervezett hatodik, az olajembargót is tartalmazó szankciós csomagját – jelentette be Orbán Viktor magyar miniszterelnök azután, hogy csütörtökön erről kormánytagokkal és iparági szereplőkkel tárgyalt erről.

Ez az az álláspont, amelyet a a budapesti vezetés eddig is képviselt, maga Orbán Viktor sem mondott semmi újat a külügyminisztere, Szijjártó Péter tegnapi bejelentéséhez képest, a miniszterelnök pedig minderről már levelet is írt Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek. Az angol nyelvű levélből a Financial Times közölt részleteket. Szerinte jelenlegi formájukban a szankciók nemcsak Magyarország energiabiztonságát ássák alá, de az EU egységét is az ukrajnai invázióval szembeni fellépésnél.. „Ha az Európai Bizottság ragaszkodik ahhoz, hogy elfogadják javaslatát, felelősséget kell vállalnia történelmi kudarcáért” – kockáztatja meg Orbán Viktor, aki ezt a történelmi kudarcot abban látja, hogy a szankciós csomag jócskán túllép az uniós konszenzuson.

Az Európai Bizottság az orosz nyersolajszállítást hat hónapon belül, a finomított termékek szállítását pedig az év végéig fokozatosan meg akarja szüntetni.

Érvelésében a miniszterelnök kitér arra, hogy a javasolt szankciók miatt Magyarország számára az alternatív ellátási infrastruktúra komoly korszerűsítését és finomítói kapacitásaink teljes átrendezését tenné szükségessé. Ez pedig „időt és piaci alapon finanszírozhatatlan beruházásokat” igényel – írja, tulajdonképpen megismételve a Mol többször hangoztatott álláspontját, amely szerint 3-4 évre és 500-700 millió dollár beruházásra lenne szükség az orosz Ural típusú olajról való leváláshoz, illetve más típusra áttéréshez.

Csütörtökön Bulgária is jelezte, hogy más európai uniós tagországokhoz hasonlóan ideiglenesen felmentést kér az Európai Bizottság javaslata alapján az orosz kőolajra kivetni tervezett EU-embargó alól. Alekszandr Nikolov energiaügyi miniszter azt mondta, hogy a kérést a jövő héten fogják előterjeszteni.