Berki Krisztián halála: a BRFK kizárta az idegenkezűséget

A rendőrség közigazgatási eljárást indított, de sajtóinformációk szerint a helyszínen talált kábítószergyanús anyagok miatt nyomoznak is.

Közigazgatási eljárásban vizsgálják a halálesetet, illetve annak körülményeit nyilatkozta Berki Krisztián halálának IX. kerületi helyszínén D. Tóth Norbert, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) munkatársa.

Elmondta, kollégái továbbra is a helyszínen dolgoznak. A Telex több más médiumhoz hasonlóan élő videóban számolt be a Tinódi utcai szűkszavú rendőrségi sajtótájékoztatóról.

A 24.hu úgy értesült, hogy a gyilkosság kizárása utáni feltételezésekkel szemben Berki Krisztián nem öngyilkos lett. Erre abból következtettek, hogy a BRFK a lap megkeresésére azt közölte, hogy kábítószergyanús anyagokat találtak a helyszínen, ezért emiatt büntetőeljárás is indul.

Arról a Népszava is beszámolt péntek reggel, hogy az egykori valóságshow-sztár és budapesti főpolgármester-jelölt 41 éves volt. A Blikk azt írta, a haláleset miatt rendőrség több autóval szállt ki egy budapesti IX. kerületi társasházba, ahol lakott, és befutott egy mentőautó is. A lap szerint a szomszédok állítólag már több napja kiabálást, veszekedést hallottak Berki Krisztián lakása körül, ahova korábban is riasztották már a rendőröket.