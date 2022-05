Hősök a Hősök teréről

A holland Mathieu van der Poel nyerte a visegrádi befutót pénteken az olasz országúti kerékpáros körverseny nyitószakaszán, a legjobb magyar Valter Attila 29. lett.

Hatalmas volt az érdeklődés pénteken a budapesti Hősök terén, ahonnan hivatalosan is elrajtolt a Giro d’Italia országúti kerékpárverseny első szakasza. A szervezők már kora délelőttől várták az érdeklődőket, akik a sátraknál a különböző tevékenységekért bringás ereklyéket, kulacsot vagy kerékpáros zoknit gyűjthettek be. Nem sokkal 11 óra után elkezdtek megérkezni a versenyzők, lapunknak pedig mindhárom magyar versenyzőt sikerült megszólaltatni a Grande Partenza, azaz a Nagy Rajt előtt.

„Szabad kezet kaptam a fináléra” – árulta el Fetter Erik, az EOLO-Kometa versenyzője, akiről a rajt előtt derült ki, hogy 2024-ig hosszabbított jelenlegi csapatával. „Alapvetően Vincenzo Albanese a fő ember, lényegében az egész csapat neki fog segíteni, nem is fogunk szökni. Visegrádnál mi ketten leszünk a kiemelt emberek, örülök, hogy ennyire bíznak bennem és megadják a lehetőséget. Szeretném viszonozni a bizalmat, és ezt majd az eredményeim is igazolják” – tette hozzá.

Az ugyancsak első háromhetes körversenyén részt vevő Peák Barnabás (Intermarché–Wanty–Gobert Matériauxarról) arról beszélt, hogy az első szakaszon a Gent-Wevelgem-győztes csapattársát, Biniam Girmayt fogják segíteni.

„Azt gondolom, hogy nagy esélye van Bininek, hogy nyerjen. Nagyon különleges lenne, ha fel tudná venni a rózsaszín trikót rögtön az első nap” – árulta el az első napi tervet, majd arról kérdeztük, a vasárnapi sík szakaszon láthatjuk-e majd a mezőny elején. „Szuper lenne elől lenni és a tévében látszódni, de így, hogy ez az első háromhetesem, óvatosabban szeretnék versenyezni, hogy ne az legyen, hogy elnyomom az összes energiám az első három nap” – mondta.

Valter Attila, a Grupama-FDJ versenyzője elárulta, nem érez magán akkora stresszt, mint azt gondolta volna, szerinte ez annak köszönhető, a felkészülés során mindent megtett.

– mondta.

A mezőny 12.20-kor a lassú rajttal elindult Székesfehérvár irányába, a mezőny élén a három magyarral, míg leghátul a szakasz legnagyobb favoritja, Mathieu van der Poel tekert magányosan, senkitől sem zavartatva.

Amikor megkezdődött az éles verseny, a Drone Hopper két versenyzője, Mattia Bais és Filippo Tagliani szökött el a mezőnytől, amely több mint 10 percre is elengedte a két olaszt. A magyar szurkolók eközben alaposan kitettek magukért: több százan, néhol több ezren szurkoltak. A két olaszt végül nem sokkal Visegrád előtt érték utol, hat kilométerrel a vége előtt pedig Fetter keveredett bukásba. A várhoz vezető emelkedőn előbb Lawrence Naesen, majd Lennard Kämna akciózott, végül aztán egyik magyar várakozása sem jött be, Mathieu van der Poel nyerte a hajrát a sokezres tömeg előtt. Bár a hangulat elmaradt attól, amikor 2016-ban a labdarúgó Európa-bajnokság során a körúton vonult a több ezres tömeg, így is maradandó élmény lesz azoknak, akik a helyszínen tekintették meg a nyitószakaszt.

A másodikként egyébiránt az eritreai Girmay, harmadikként a spanyol Pello Bilbao ért célba, míg Valter 29. lett. Ő négy másodperc hátrányt szedett össze, Fetter 2.22 perc, Peák pedig 5.33 perc lemaradással ért célba.

– jelentette ki a szakasz utáni sajtótájékoztatón Van der Pool, aki élete első Giróján egyből megszerezte a Maglia Rosát, de a sprint-, valamint a hegyitrikó is az övé, míg a legjobb fiatalnak járó fehér dresszt Girmay viselheti szombaton.

„Sokszor voltam már hasonló szituációban, amikor várták tőlem a győzelmet, szóval nagyon nyugodtan álltam neki ennek a szakasznak. Szeretném szombaton megőrizni a rózsaszín trikót, de nem lesz egyszerű. Bárhogy is alakul, már ezzel a sikerrel nagyon boldog vagyok” – tette hozzá.

Szombaton újabb magyarországi etap, a 9,2 kilométeres budapesti egyéni időfutam következik, az első induló 14 órakor rajtol a Hősök teréről. A 105. Giro d'Italia mezőnye összesen 3445,6 kilométert teker, amíg célba ér május 29-én a veronai időfutamon.