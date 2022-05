Deutsch-Ujhelyi olajcsata: „a baloldal kezdeményezte az embargót” kontra „Tamás, miért kell hazudni?”

A magyar európai parlamenti képviselők kölcsönösen hazugozzák egymást, míg a szocialista politikus kompromisszumot emleget, Deutsch hazaárulást kiált.

A magyar baloldal az elmúlt hetekben „maga is kezdeményezte az olaj- és gázembargót”, ahelyett, hogy kiálltak volna a legelemibb magyar érdek, a magyar emberek érdeke mellett – jelentette ki Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Minderre reagálva, Ujhelyi István szocialista EP-képviselő Facebook-oldalán fakadt ki politikai ellenfelére „Tamás, miért kell hazudni?” címmel. Szerinte ugyanis Deutsch vagy „nincs tisztában az eseményekkel vagy tudatosan hazudik”. Az Ukrajna lerohanása miatt az oroszokat sújtó uniós szankciók sorában az energiaforrásokat érintő csomaggal kapcsolatban azt írta:

Ujhelyi szerint ez ugyanis nem elég, és a magyar kormánynak is azonnali lépéseket kellene tennie annak érdekében, hogy minél nagyobb mértékben tudjunk az orosz kőolajhoz képest alternatív forrásokból származó nyersanyagot is feldolgozni, biztosítva ezáltal a lakossági és az ipari ellátás biztonságát is. Hozzátette, az elmúlt napokban ezért hivatalos levélben szorgalmazta az Európai Bizottság illetékeseinél, hogy az olajimport embargója kapcsán tartsák szem előtt a tagállami adottságokat és a szankciós csomagnál törekedjenek a kompromisszumra.

– hangsúlyozta a szocialista politikus.

Ilyenre azonban a Fidesz részéről nemigen számíthat, ugyanis Deutsch Tamás nem kertelt arról, hogy mit is gondol az ellenzékről, amelyet következetesen csak „a magyar baloldalnak” nevez, s melynek képviselői szerinte úgy hallgatnak, „mint nyusziürülék a fűben”, és sorolta:

Deutsch Tamás súlyos, katasztrófával fenyegetőnek, „őrült javaslatnak” nevezte az orosz agresszió megfékezésére szánt szankciókat, ami „elemi érdeke Magyarországnak, a magyar gazdaságnak, a magyar családoknak”, hogy ne valósuljon meg.