Bár Trump elnök a venezuelai kormány januári lefejezésekor azt jósolta, hogy a venezuelai olaj nélkül Kuba hamarosan összeomlik, nem lett igaza. A Peking által küldött napkollektorok és napenergiát termelő farmok pár év múlva a szigetország teljes energiaszükségletét is fedezhetik.
Egyelőre nincs eredménye, de folyamatosan egyeztetnek a magyar helyreállítási terv elfogadásához szükséges feltételekről. Brüsszelnek is fontos, hogy tető alá hozzák ezt.
Eddig az orosz nyersanyagexport mintegy 50-80 százaléka a semleges országon keresztül áramlott tovább, de ennek fokozatosan véget vetnek.
Kubával, Nicaraguával és Venezuelával szemben távolságot tart az amerikai elnök, Szaúd-Arábia esetében viszont pragmatikus. A különbségtételnek belpolitikai okai vannak.
A tárca szerint „nem meglepő, hogy csaknem egy hónapba telt, míg „rákényszerítették a tagállamokat” a szankciós csomag elfogadására. A TASZSZ orosz hírügynökség is megjegyzi, hogy Magyarország tiltakozása miatt tartott ilyen sokáig megállapodni.
Miközben a kabinet továbbra is kiáll a zöld átmenet mellett, az eredendően erre szánt támogatások egy részét a jövőben az orosz olajembargó miatti átállásra fordíthatják.
Ugyanakkor köszönetet mondtak az uniós vezetőknek, amiért a döntés megszületett.
A tető alá hozott egyezség nem tartalmazza, hogy a magyarok, a csehek és a szlovákok meddig élvezhetik a kivételezett állapotot, pusztán azt rögzíti, hogy a vezetők a lehető leghamarabb visszatérnek ennek pontosítására.
Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedden este a reggeli értékekhez képest a bankközi piacon.
Sikerült megoldást találni az Orbán-kormány utolsó pillanatban elővett követelésére is.
Olajoshordókkal vonult a Parlament elé hétfőn a Greenpeace Magyarország, azt követelve, hogy a magyar kormány mondjon végre nemet az orosz olajra. Az ezt tartalmazó uniós embargó tervét Magyarország ellenzi a leginkább a tagállamok közül.
Hiába buzdította az ukrán elnök videoüzenetben az uniós vezetőket az újabb, Oroszország elleni szankciós csomag elfogadására, a brüsszeli csúcson nem született alku.
A magyar kormányfő szerint egyedül maradtunk az álláspotunkkal, de ennek ellenére mi az Európai Bizottságtól kérnénk kompenzációt a oroszok elleni szankciók miatt.
Az Európai néppárt frakcióvezetője azt hangoztatta, nem játszadozhat az EU-val a magyar miniszterelnök.
Nem akarják a széthúzás látszatát kelteni Oroszországgal szemben.
A külgazdasági és külügyminiszter az ukrán elnök háborús gyermekáldozatokról és -kínzásokról szóló szavaira reagált.
Az ukrán elnök egyúttal hangot adott annak is, hogy meglátása szerint a Nyugat "híján van az egységnek", például a fegyverszállítmányokat vagy Finnország és Svédország NATO-csatlakozását illetően.
Két európai álláspont ütközik: a miénk, meg a többieké.
Németország hajlandó lenne támogatni, hogy az Európai Unió tagországai Magyarország nélkül vezessenek be embargót az orosz kőolajra – mondta Robert Habeck német alkancellár, gazdasági miniszter egy hétfői interjúban.
Az MSZP elnök-aspiránsát nem zavarja, hogy a miniszterelnököt sarokba szorítják a tárgyalóasztalnál, csak ne a magyar állampolgárok igyák meg ennek a levét.
Nagyon nehéz lesz megállapodni.
Nem tudtak megállapodni az európai uniós tagállamok külügyminiszterei az Oroszországgal szembeni hatodik szankciós csomagról, ezért az EU27-ek brüsszeli nagykövetei folytatják a tárgyalásokat az olajembargót is magában foglaló javaslatokról, derült ki a tárcavezetők brüsszeli tanácskozása után.
A tárcavezető azt hangoztatta, az olajembargóról szóló vitákban „hatalmas képmutatás” van jelen.
Bukarest szerint pedig az unión múlik, hogy jobb belátásra térítse Budapestet.
A miniszter szerint 55-60 százalékos üzemanyagár-drágulást eredményezne, ha Magyarország nem Oroszországtól vásárolná a kőolajat.