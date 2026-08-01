Kínából érkező napelemekkel védené ki Kuba az amerikai embargót

Bár Trump elnök a venezuelai kormány januári lefejezésekor azt jósolta, hogy a venezuelai olaj nélkül Kuba hamarosan összeomlik, nem lett igaza. A Peking által küldött napkollektorok és napenergiát termelő farmok pár év múlva a szigetország teljes energiaszükségletét is fedezhetik.