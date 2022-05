Nem követtek el bűncselekményt a mentősök, akik félelmükben nem mentek el egy csenyétei haldokló férfihoz

A mentősöket valószínűleg több fenyegetés is érte a rokonok részéről, az ügyészség bűncselekmény hiányában megszüntette az eljárást.

Nem követtek el bűncselekményt 2020. január 25-én azok a mentősök, akik rendőri kíséret nélkül nem voltak hajlandóak egy 49 éves, haldokló roma férfihoz behajtani a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található Csenyétére. Az Encsi Járási Ügyészség idén április 13-án bűncselekmény hiányában megszüntette a foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt indított eljárást - írja a Telex.

Az ügynek azért lett komoly visszhangja annak idején, mert Kótai Győző úgy halt meg, hogy a mentőautó néhány száz méternyire várakozott a házától. A férfi kádban ülve rosszul lett, majd leállt a légzése, és a pulzusa sem volt tapintható. Hozzátartozói felhívták a mentőket, a családtagok híváslistája alapján 12 percig beszéltek a diszpécserrel, aki telefonon irányította az újraélesztést, egyben biztosította őket arról, hogy a Csenyéte közelében lévő Krasznokvajdáról és Encsről is elindítottak egy-egy rohamkocsit. A mentősök azonban rendőri kíséret nélkül nem hajtottak be a faluba, mert állításuk szerint a rokonok többször is megfenyegették a mentők telefonügyeletesét. Ráadásul a helyszínen eközben csaknem 200 helybéli gyűlt össze.

Kiss István csenyétei polgármester korábban nem zárta ki, hogy a diszpécsert valóban megfenyegették a „késlekedés” miatt, mivel azonban ő tudta, hogy vár egy mentőautó a falu határában, az eszméletlen férfit végül autóval odaszállította. Elmondása szerint ekkor ért oda egy másik mentőautó, majd körülbelül negyed óra múlva két rendőrautó is. A mentősöket a helyzet állítólag nagyon megviselte, a mentőszolgálat akkori tájékoztatása szerint szolgálatukat sem tudták folytatni, pszichológus segítségével kellett feldolgozni a történteket.