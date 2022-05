Ursula von der Leyen Budapestre jön, hogy Orbán Viktorral tárgyaljon

A brüsszeli „atombomba” lesz a téma kettejük között.

Hétfő délután Budapestre látogat az Európai Bizottság elnöke - tudatta Twitter-oldalán a testület szóvivője.

Eric Mamer szűkszavú tájékoztatása szerint Ursula von der Leyen az európai energiaellátás biztonságával kapcsolatos kérdéseket fog megvitatni Orbán Viktorral.

A miniszterelnök sajtófőnöke ehhez azt tette hozzá, hogy a Karmelita kolostorban, egy munkavacsora keretében fog a két politikus találkozni.

Korábban Orbán Viktor jelezte, nem fogja megszavazni azt az uniós szankciócsomagot, mely magába foglalná az orosz olajembargót. A kormány szerint ez a magyar gazdaságra ledobott atombomba lenne.

