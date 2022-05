Orbán Viktor: Ursula von der Leyen megtámadta az európai egységet, ez a javaslat felér egy magyar gazdaságra ledobott atombombával

Több baj is van az Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök által bejelentette olajembargóval Oroszország ellen, amelyet Magyarország ellenez – jelezte Orbán Viktor a Kossuth Rádió a Kossuth Rádiónak adott hagyományos péntek reggeli interjújában.

A magyar miniszterelnök szerint a dolog „valóban súlyos”, az Európai Tanács a 2022. március 10-11-i versailles-i csúcstalálkozóján kialakított egy konszenzust, amely megállapítja, hogy mindegyik EU-tagországnak eltérő energiaigénye van, és minden tagországnak joga van eldönteni, milyen összetételben fedezi az energiaszükségletét, az olajembargóval pedig

Orbán Viktor szerint az európai Bizottság elnöke „fittyet hány ”arra, hogy az EU-ban különböző adottságú tagországokból áll. Magyarországnak nincsenek tengerei – „lennének , ha nem vették volna el őket – , a kőolaj olyan vezetékeken ér ide, amelyeknek az egyik vége Oroszországban van.

– fogalmazott a magyar miniszterelnök.

Van lehetőség, hogy délről érkezzen olaj, de ehhez Horvátországnak növelnie, kell a kapacitását – fejtette ki, hozzáfűzve, a Százhalombattán működő olajfinomítóban kifejezetten orosz olaj feldolgozását végezhetik, és az olajembargó nyomán át kell alakítani, több száz milliárd forintot kell rá költeni, ráadásul drágább is lesz az kőolaj,

A magyar érdekek szempontjából ez elfogadhatatlan. Ha látjuk, hogy mi az a javaslat, amely megfelel a magyaroknak, tárgyalunk – hangsúlyozta Orbán Viktor, aki szerint végső soron több ezer milliárd forintos beruházást kell végrehajtani, kell hozzá öt év, a másfél évvel – azzal a haladékkal, amelyet az Európai Bizottság adna Magyarországnak az orosz energiafüggőség miatt – nem megyünk semmire. És amíg az EU nem adja pénzt, hozzá sem tudnak kezdeni a munkához. Ezeket a szempontokat a miniszterelnököknek kell megvitatniuk. Amíg a magyar kérdés nincs megoldva, magyar igen sincs – fogalmazott.

A miniszterelnök megjegyezte, vannak „hangországok”, akik az Európai Unión belül meg szoktak szólalni, de amikor eljön, hogy vissza a feladóhoz, gyakran maradunk egyedül. Ugyanakkor – emelte ki – a vétó szót kerüli, nem konfrontálódni akar az EU-val, mert „mi konstruktív dialógusban vagyunk érdekeltek”.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy ő már a Krím annektálása miatti szankciókat is ellenezte évekkel ezelőtt, mert szerinte azok „nekünk jobban fájnak, és nagyobb bajt okoznak az európai gazdaságnak, mint Oroszországnak”

Ugyanakkor úgy fogalmazott, észre kell vennünk, ha mindenki szembe jön velünk a sztrádán, az olyan „nagy testű” országok, mint Franciaország, Németország, sőt lengyel „barátaink” is. Ezért, hangsúlyozta, a magyar szempontból legfontosabb kérdésekben tartjuk csak fenn a vétónkat, hogy ne veszítsük el az összes barátunkat. Ezért fogadta el magyarázata szerint az első öt csomagot.

Kiemelte, nem támogatják például azt sem, hogy egyházi vezetőket – így az orosz ortodox egyház vezetőjét, Kirill pátriárkát – tegyenek fel a szankciós listára. Erre a Magyar Ortodoxok Szövetsége is kérte, s az ügy a vallásszabadság kérdését érinti.

Orbán Viktor az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban megint kifejtette: az ő álláspontjuk a béke, s az, hogy minél hamarabb legyen tűzszünet. Megismételte korábbi kampányszlogenjét, hogy „ebből a háborúból ki kell maradni”, mert „mi nem egyik vagy másik háborúzó fél oldalán állunk”. Szerinte Magyarország a valaha volt legnagyobb humanitárius segítségét nyújtja Ukrajnának, 600-7000 ezer menekültet fogadunk. Kiemelte:

A kormányalakításról, és a leendő feladatokról szólva leszögezte, „jön megint a migránsválság, gabonahiány, éhínség várható”. Mint, hangsúlyozta, a migránsnyomás ellen fel kell lépnünk, de a pandémiának sincs vége, új járványok is jöhetnek, veszélyes világ köszönt ránk, és olyan kormány kell, amely ezeknek ellenáll. Hozzátette, mint korábban, most is minden miniszterrel személyesen állapodik meg, de az előző kormány történetének vége van:

Végül Orbán Viktor az általa tervezett menetrendet is közölte: „május 16-án esküt tudok tenni, és 7-8-nap kell még, hogy még ebben a hónapban 20-a és 30-a között a kormánytagokat be tudjam mutatni a parlamentnek”.