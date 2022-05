Borúlátóak a szakemberek: 95 százalékuk számít válságra az építőiparban

83 százalékuk szerint ez még az idén beköszönt – derül a Mapei Kft., 150 építőipari szakember körében végzett gyorsfelméréséből.

A megkérdezettek 45 százaléka szerint már most érezni a válság hatását. További 38 százalék szerint fél éven belül, 10 százalékuk szerint pedig jövőre éri el a recesszió hazánkat.

A szakemberek ötöde úgy véli: a válság hatására várhatóan lassul az építőipar. Majdnem felük szerint emiatt a lakosság a felújítások elhalasztása mellett dönt, 14 százalékuk az építőanyagárak emelkedésére, 7 százalék anyaghiányra számít. A saját munkájukra vonatkozóan a szakemberek kétharmada számol a megrendelések visszaesésével, további 7 százalékuk a munkadíjak csökkenésétől, valamint a megrendelők árérzékenyebbé válásától tart. Mindössze a válaszadók 22 százaléka véli úgy, hogy az esetleges válság nem fogja a munkáját érinteni.

Markovich Béla a Mapei Kft. ügyvezetője szerint néhány százalékos lassulásra számítani lehet a piacon, azonban ennek a mértéke nagyban függ a kormány támogatási politikájától. A szakember szerint a felújítási és lakásépítési támogatások olyan mértékben élénkítik az ágazatot, ami enyhíti a nemzetközi gazdasági és politikai változások kedvezőtlen hatásait. Úgy véli: nem kell számítani jelentős visszaesésre, ha a kormány a december 31-én lejáró támogatások megújítása mellett dönt. Ezzel együtt a cégeknek szerinte fel kell készülniük egy esetleges lassulásra.

A kutatás szerint azonban a szakemberek 37 százaléka e téren tehetetlennek érzi magát, és úgy gondolja: nem tud felkészülni az esetleges válságra. Ötödük viszont már most tartalékol, 7 százalék pedig árukészlet vásárlásába fektet. A lehető legtöbb munka vállalásával a szakemberek negyede készül a nehezebb időkre.

A KSH legutóbbi adatai szerint februárban kiugróan teljesített az építőipar – éves összevetésben 42,3, havi alapon 13,3 százalékkal bővült a termelés -, és a megrendelésállomány alapján a lendület várhatóan egész évben kitart még. Az orosz-ukrán háború gazdasági hatásai - az alapanyagok még erőteljesebb drágulása, a gyorsuló infláció, a hitelkamatok emelkedése – azonban az elemzők szerint rányomják majd bélyegüket az ágazat teljesítményére is, pláne, hogy az építési költségek növekedése mellett már látszik a fizetőképes kereslet csökkenése is. Ez jövőre akár 10 százalékos visszaesést is hozhat. Az építőipar márciusi teljesítményéről pénteken közöl adatokat a KSH. Az év végén kifutó otthonteremtési támogatások – lakásfelújítási támogatás, falusi csok, babaváró hitel, áfakedvezmény, illetékmentesség – további sorsáról egyelőre nincs hír.