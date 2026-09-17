Kontárkárok – jelentősen csökkent az átlagos kárösszeg, de a megbízások értéke is

Átlagosan 688 ezer forint kárt okoznak idén az építőipari kontármunkák, ami mintegy 153 ezer forinttal kevesebb a tavalyinál. Ez azonban részben azzal magyarázható, hogy csökkent a munkák volumene és a megrendelések száma is – derül ki a Mapei 2026-os felméréséből. A lakossági munkák 25-30 százalékát feketén vagy szürkén végzik el, utóbbi esetben legfeljebb a garanciális munkákra adnak számlát. Emiatt a kontármunkák által okozott károk megtéríttetésére is alig van esély.