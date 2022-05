Anyjának ecsetelgette az orosz katona, milyen brutális kínzásnak vetik alá az ukrán hadifoglyokat

Ukrán civilek kínzásáról és meggyilkolásáról hallhatóak sokkoló részletek azon a körülbelül tíz perces hangfelvételen, amely még május 3-án adott közre az ukrán Ukrán Biztonsági Szolgálat. jelent megt a Daily Mail vett észre. A hírszerzés által lehallgatott beszélgetés tanúsága szerint egy Konsztantyin Szolovjov néven azonosított, 2002-es születésű orosz katona beszél egyebek között arról, hogy pontosan milyen, orosz titkosszolgálati kínzási módszereknek vetik alá a foglyokat. Fontos kiemelni, hogy a hangfelvétel valódisága független forrásból nem ellenőrizhető, azonban az erről közzétett videó elején rögzítik a katona személyazonossága és pontos születési dátuma mellett a lakcímét, közösségi média felületeit (ezek azóta elérhetetlenek), de azt is, hogy melyik orosz egységben szolgál, milyen beosztásban és hol.

Az egyik, kínzási módszer az úgynevezett „21 rózsa”, amelynek lényege, hogy a virág szirmainak lefejtéséhez hasonlóan lenyúzzák a bőrt az áldozat ujjairól, majd a péniszéről. Az anyja kérdésére, hogy ebben a fia miért vett részt az orosz titkosszolgálatok (FSZB) emberei helyett, azt válaszolta, hogy ők elfogták az adott személyeket, de volt, hogy meg kellett várni az FSZB-sek érkezését, ekkor állítólag volt, akinek eltörték a lábát, hogy ne tudjon elszökni.

Egy másik, a beszélgetésben elhangzó brutális kínzási módszer az úgynevezett „hordó”, amellyel azt jelölik, hogy feldugnak egy csövet az ukrán végbélnyílásába, amin keresztül becsúsztatnak egy szögesdrótot. Eztán előbb a csövet veszik ki, a szögesdrótot pedig utána.

A civilek kínzásával, meggyilkolásával kapcsolatban a katona azt hozta fel indokként, hogy volt, aki például az orosz csapatok állását fotózta. Elmondása szerint a huszadik gyilkosság után különösebb lelkiismeret-furdalást sem érzett a bűncselekmények elkövetésekor, sőt, még élvezte is azt, mert szerinte az ukránok is ugyanígy cselekednének fordított helyzetben. Anyja mindezekre a felvétel tanúsága szerint helyeselt, sőt, hozzáfűzte, ha ott lenne, ő is élvezné a kínzás látványát.

Az orosz hadsereg inváziójával kapcsolatban nem először merül fel, hogy esetlegesen háborús bűncselekményeket követhetnek el Ukrajnában.