Nikola Gruevszkinek bejött a biznisz Magyarországon, van, aki ötmilliót csengetett ki a tanácsaiért

Mindössze pár hónap elegendő volt ahhoz, hogy 5 millió forintos nyereséget érjen el a 2018-ban Magyarországra menekült macedón exkormányfő, Nikola Gruevszki cége - írja az MFor.

A portál megjegyezi, hogy a hazájában először két, aztán nemrég hét év börtönre ítélt politikus ugyan több tevékenységet is felvett a cég tevékenységi körébe, de a tanácsadás hozhatta a legtöbbet a konyhára. Az I.C.I.C. Kft.-t a cégbíróság 2021. július 14-én jegyezte be a minimálisan kötelező 3 millió forintos törzstőkével. A társaság székhelye egy péceli családi ház lett, Gruevszki pedig nemcsak tulajdonosa, de ügyvezetője is lett a társaságnak, melynek főtevékenysége üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás. Ugyanakkor - mint lapunk riportjából kiderül - a szomszédok egyenesen meglepődtek, amikor megtudták, a mellettük lévő házban működik hivatalosan a volt miniszterelnök vállalkozása.

Személyi jellegű kiadás nem keletkezett, lévén nincs alkalmazottja a cégnek, viszont 55 ezer forint egyéb ráfordítást elszámolt.

Az Egyesült Államok viszont nem nézi jó szemmel Gruevszki ténykedését, ugyanis április elején felkerült egy olyan szankciós listára, melyen azok a személyek vannak, akik a Fehér Ház szerint hozzájárultak a Nyugat-Balkán békéjének, stabilitásának aláásásához. Korábban kiderült, Szijjártó Péter külügyminiszter a saját irodájában szokta fogadni, hogy kikérje tanácsait.