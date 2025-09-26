Az izraeli hadsereg azt állítja, sikerült felszámolnia a Hamászt a Gázai övezet északi részén

Ettől függetlenül számítanak arra, hogy rakétákat lőnek majd ki Izrael felé a térségből. Dzseninben, az egyik ciszjordániai razzián hat palesztin életét vesztette, korábban pedig egy izraeli határőr-rendőrnő halt meg, amikor pokolgép robbant egy katonai jármű közelében.