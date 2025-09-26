Az amerikai elnök korábban telefonon egyeztetett Benjámin Netanjahuval, és a megbeszélésről azt mondta, előrelépés történt a gázai kérdésben.
A gázai székhelyű Hamász a területen élő palesztinokat az Izrael elleni harcokra szólította fel.
A Sin Bet belbiztonsági szolgálat közölte, a 28 éves támadó korábban a beépített embere volt, és – miután lebukott a palesztinok körében – tartózkodási engedéllyel Izraelbe költözött.
Eközben tovább zajlik a Hamász megsemmisítése a Gázai övezetben.
Az izraeli légicsapásban további négy ember is életét vesztette.
Az Egyesült Államok már döntött büntetőintézkedésekről.
A büntetés erőszakos ciszjordániai területfoglalásban érintett telepesekre vonatkozik, várhatóan az Egyesült Államokban tartott pénzeiket is befagyasztják.
Ettől függetlenül számítanak arra, hogy rakétákat lőnek majd ki Izrael felé a térségből. Dzseninben, az egyik ciszjordániai razzián hat palesztin életét vesztette, korábban pedig egy izraeli határőr-rendőrnő halt meg, amikor pokolgép robbant egy katonai jármű közelében.
A Hamász által elraboltak családtagjai tüntettek Tel-Avivban.
Nemrégiben az Egyesült Államok is hasonló döntést hozott, az EU-szintű közös fellépésnek azonban ismét Magyarország lehet a kerékkötője.
Ciszjordániában is egyre aggasztóbb a helyzet. Ott a zsidó telepesek által végrehajtott támadások miatt feszült a hangulat.
Ellentmondásos hírek jelentek meg a humanitárus segélyszállítmányokról, miközben a harcok egyre délebbre húzódnak.
Egy izraeli tank véletlenül egyiptomi határőrökre lőtt, többen megsebesültek.
Az izraeli katonai szóvivő szerint a légierő több mint 300 bombát vetett be katonai célpontok ellen. Ciszjordániában találat érte az Al-Ansar mecsetet.
Még le sem zárult Izrael terrorellenes hadművelete Dzsenínben, amikor gázolásos-késelős támadás történt Tel-Avivban. A Hamász szerint ez csak az első válasz, lesz még több is.
Egy műveleti központot támadtak, amely a tájékoztatás szerint a Dzseníni Brigád, egy helyi militáns csoport parancsnoki központjaként szolgált.
Még két hónap sem telt el 2023-ból máris 62 palesztin ember halt meg az erőszakhullámban, miközben tíz izraeli, valamint egy ukrán turista vesztette életét.
Beni Ganz védelmi miniszter azt ígérte, kivizsgálják a sajnálatos halálesetet.
Három terrorizmussal gyanúsított személyért mentek be a ciszjordániai Dzseninbe.
Fokozódik a feszültség az izraeli és a palesztin fél között.
A szervezet Emberi Jogi Főbiztosságának adatai szerint az év eleje óta az izraeli biztonsági erők 58 palesztint, köztük 13 gyermeket öltek meg Ciszjordániában.
Sirin Abu Aklával fejlövés végzett.
A kommandósok egy öt emberrel végző merénylő ellen indítottak hajtóvadászatot.
Az új amerikai álláspont szerint „önmagukban” nem törvénytelenek az Izrael által Ciszjordániában épített városok. Az EU nem ért egyet, a palesztinok fel vannak háborodva.
Egy tizenhét éves lány életét a helyszínen próbálták stabilizálni a mentősök, de nem sikerült megmenteni az életét.
Két halálos áldozata és két súlyos sérültje van a ciszjordániai vérfürdőnek, aminek izraeli fiatalok voltak a célpontjai.
Ahed Tahimi nyolc hónapot töltött rács mögött, amiért megrúgottt és megpofozott két katonát . Az izraeli oktatási miniszter egész életére börtönbe küldte volna.