nepszava.hu;

dollár;euró;forint;mélypont;gyengülés;

2022-05-12 22:10:00

Új történelmi mélypontra süllyedt a forint, soha nem kellett még ilyen sokat adni egyetlen dollárért

Az amerikai fizetőeszközzel szemben a magyar pénznem csaknem elérte a történelmi mélypontot, s egy dollárt már 370 forint fölött is jegyeztek.

Csütörtökön folyamatosan gyengül a forint az euróval szemben és a dollárral szemben is, utóbbi jegyzésében este hét óra után majdnem imént megvolt a történelmi mélypont – írja a Portfolio, kiemelve: a dollár is fontos szinteket visz át, ütemesen közeledik a paritáshoz az euróval szemben.

Megjegyezték, reggel még 360 forintba került egy dollár, s estére már 370 felett is álltak a jegyzések, gyorsan megvolt a 10 egység különbség, miközben nem csak a forint gyengül, az euróval szemben is (több mint 382 forint is volt az árfolyam), hanem a dollár is erősödik.

Az Equilor alapkezelő devizapiaci elemzésében csütörtök délelőtt azt írta, hogy várakozásuk szerint a következő, május 31-én esedékes ülésen az eddigi 100 bázispont helyett 50 bázispontos lehet a kamatemelés mértéke.