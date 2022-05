nepszava.hu;

2022-05-13 11:59:00

Szijjártó Péter erdélyi kiruccanása előtt még bejelentette 400 ezer gyorsteszt "elindítását" külföldre

A külgazdasági és külügyminiszter most a Fülöp-szigeteknek és Szomáliának segítene a koronavírus-járvány megfékezésében.

A hétvégén újabb 400 ezer adag antigén gyorsteszt indul el Magyarországról külföldre: 300 ezret a Fülöp-szigeteknek, százezret pedig Szomáliának küldünk – közölte péntek reggeli Facebook-videójában Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter azt ecsetelte, hogy a Fülöp-szigetek egyik legfontosabb ázsiai partnerünk, hiszen az ázsiai kontinens legnagyobb katolikus közössége ott él, míg a kelet-afrikai Szomália egy nagy terrorhullámmal néz szembe, ahol szélsőséges terrorszervezetek rendkívül nehézzé teszik az ottani életet. A miniszter reméli mindkét országban sikerül megfékezni a koronavírus-járványt.

Mindez azért érdekes, mert a koronavírus járvány eddigi öt hulláma idején a magyar kormány következetesen elutasította számos szakember és az ellenzék kérését, hogy tegyék ingyenessé a tömeges tesztelést, mert különösen a járvány felfutásai idején sok fertőzés megelőzhető lett volna. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter például 2020 októberében a parlamentben egyenesen kijelentette: „a védekezés eredményessége és a tesztek száma közötti összefüggést semmi nem támasztja alá”

Most Szijjártó azzal büszkélkedett, hogy Magyarország eddig is segített a rászorulókon, s emlékeztetett: a múlt héten Moldovába, Észak-Macedóniába és Montenegróba küldtünk gyorsteszteket, és több ország is hasonló segítséget kért tőlünk.

A politikus egyébként repülőtéri bejelentkezésekor elmondta: Erdélybe, Csíkszeredába repül „sok fontos programra”, később posztolta is, hogy mik ezek: „letesszük egy magyar vízipari cég beruházásának és egy óvodának az alapkövét, megnézzük a Székelyföldi Labdarúgóakadémiát és találkozom Tánczos Barna és Novák Eduárd (Románia RMDSZ-es környezetvédelmi, illetve sportminisztere) barátommal”.

Szijjártó Péter a videóban felköszöntötte nyolcvanadik születésnapján Schmitt Pált, a plágiumbotrányába 2012-ben belebukott államfőt, aki 2010 előtt Fidesz-alelnök is volt.