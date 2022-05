Rasszista ámokfutó gyilkolt meg tíz embert egy buffalói szupermarketben

Á. Z.;

tömeggyilkosság;lövöldözés;USA;New York;

2022-05-15 08:00:00

A rendőrség gyűlölet-bűncselekménynek nyilvánította, amit a 18 éves férfi művelt.

Tíz embert lelőtt, hármat megsebesített, aztán magával is végezni akart Payton Gendron, az a 18 éves férfi, aki szombaton 10 ember egy gépkarabéllyal lelőtt az Egyesült Államokban, a New York állambeli Buffalóban lévő Tops Friendly Market üzletében.

Azután, hogy a kivezényelt rendőröknek sarokba szorították, a rasszista, fehér szuprematista nézeteket valló férfi a saját nyakához szorította a fegyverét, de – írja az AP amerikai hírügynökség – két rendőrnek sikerült lebeszélni arról, hogy öngyilkosságot is elkövessen. Még szombaton kihallgatta az FBI is, a bíróság előtt ártatlannak vallotta magát. Előre megfontolt gyilkossággal vádolják, ügyében az első meghallgatás csütörtökön lesz, addig az óvadék lehetősége nélkül rács mögött marad.

Payton S. Gendron, 18, of #Conklin, NY has been arraigned in Buffalo City Court on one count of Murder in the First Degree. He was remanded without bail. A felony hearing was scheduled for Thursday, May 19 at 9:30 a.m.