Rónay Tamás;

2022-05-15 16:28:00

Vlagyimir Putyin háborúja ellenére Ausztria nem lép be a NATO-ba, biztosan semleges marad

Finnországgal és Svédországgal szemben Ausztriában továbbra sem jön szóba a NATO-csatlakozás, ami kérdéseket vet fel az országban: nem szigetelődik-e el Bécs biztonságpolitikai szempontból Európa többi részétől.

A közvélemény hallani sem akar az észak-atlanti szövetségbe való integrációról az Ukrajna elleni orosz agresszió ellenére sem, a bő egy héttel korábban nyilvánosságra hozott felmérés szerint az osztrákok mindössze 14 százaléka támogatná ezt, 75 százalék viszont a függetlenség híve. Az Európai Unióban csak Málta és Írország marad semleges, de ezeknek az országoknak a geopolitikai kihívásai nagyon eltérnek Ausztriáétól.

Mint a Die Presse írta, alapvetően két lehetőség vetődik fel, de egyik sem sem kedvező. Vagy az EU veszít biztonságpolitikai jelentőségéből, mert még jobban felértékelődik a NATO szerepe, vagy az EU és a NATO közötti együttműködés olyan szoros lesz, hogy a semleges országok érdekeit már nem lehet figyelembe venni. Erre akkor kerülhet sor, ha például Franciaország a válsággal szembesülve keresztülviszi az európai védelmi együttműködésre vonatkozó terveit. Németország, de Lengyelország és a balti államok is ragaszkodnának az EU és a NATO érdekeinek összehangolásához. Mindkét esetben Ausztria politikai lehetőségei beszűkülnének semlegessége miatt.

Stefan Lehne, a Carnegie Europe agytröszt kül- és biztonságpolitikai szakértője, az osztrák lapban meggyőződését fejezte ki, hogy megváltozik az európai biztonságpolitikai konstelláció: „Az orosz agresszió megerősítette az atlanti szövetség központi szerepét, és inkább tompította az EU biztonságpolitikájának fejlődési dinamikáját. Helsinki és Stockholm csatlakozási törekvései is azt mutatják, hogy nem bíznak az uniós alapszerződésben (42/7. cikk) foglalt kölcsönös segítségnyújtási kötelezettségben, és inkább az Egyesült Államok által garantált kölcsönös segítségnyújtási kötelezettségre, a NATO-ra támaszkodnak."

Szerinte azonban létezik egy második forgatókönyv is a jövőre nézve: felidézi Donald Trump volt amerikai elnök törekvéseit, aki csökkenteni akarta az amerikai katonai szerepvállalást Európában. Ha Trump, vagy egy hozzá hasonló elnök kerülne ismét hatalomra az Egyesült Államokban, akkor újra változhat a NATO szerepe. Amennyiben ez a forgatókönyv valósulna meg, s az EU ezután jelentősebben fejlesztené katonai struktúráit, akkor „Ausztriának is meg kell fontolnia, hogy fel akar-e szállni a vonatra”. Az EU-hoz való 1995-ös csatlakozása után Ausztria hitet tett amellett, hogy nem csatlakozik a NATO-hoz és nem is állomásoztat külföldi csapatokat a területén.