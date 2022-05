P. L.;

2022-05-15 17:07:00

Toplistás magyarországi bűnözőt fogtak el az Egyesült Királyságban

Egy nappal később Szerbiában is elfogtak egy Magyarországon elítélt szökevényt.

A magyar rendőrség Top 50-es körözési listáján szereplő szökevényt fogtak el Angliában - olvasható hatóság honlapján. S. Gábor István ellen nemzetközi elfogatóparancs volt érvényben, mivel a bíróság 2014-ben felfegyverkezve elkövetett rablás, illetve más bűncselekmények elkövetése miatt 9 év 10 hónap szabadságvesztésre ítélte, aminek letöltését nem kezdte meg - írták.

A most 31 éves szökevény korábban is követett el erőszakos bűncselekményeket, még tinédzser volt, amikor először vett részt csoportos rablásban. Körözését kiemelten kezelték a hatóságok, amit alátámaszt az is, hogy felkerült a magyar körözési lista Top 50-esei közé - idézi fel a portál. A férfi vélelmezett külföldre szökése miatt nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene. A Budapesti Rendőr-főkapitányság információi alapján keresésébe 2021-től a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Életvédelmi és Célkörözési Főosztály (KR NNI ÉCFO) munkatársai is belefolytak. Az ENFAST-on, vagyis a célkörözési egységek európai hálózatán keresztül ők koordináltak a külföldi társhatóságokkal. Rejtekhelyét a nemzetközi összefogás eredményeképpen sikerült azonosítani, Angliában, East Midlands régióban, a Derwent folyó partján bujkált, ahol Derby rendőrei fogták el 2022. május 11-én. A férfi ellenállt a rendőri intézkedésnek, de nem sikerült meglógnia, kiadatásáról később döntenek.

Egy nappal később, május 12-én egy másik elítéltet is lekapcsoltak külföldön, őt a szerb rendőrök fogták el. A horvát-magyar kettős állampolgárságú, 53 éves férfit a bíróság tavaly 6 év szabadságvesztésre ítélte bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett csalás bűntett elkövetése miatt, büntetését azonban nem kezdte meg, így nemzetközi körözést adtak ki ellene tavaly szeptemberben. P. Zlatkot Belgrádban fogták el, szintén egy sikeres nemzetközi együttműködésnek köszönhetően, a férfit ugyanis szülőhazájában, Horvátországban is körözték, amit szintén csalás miatt adtak ki ellene. A horvát rendőrök elől már 2018 óta bujkált, az ő kiadatásáról Szerbia szintén később dönt - írta a magyar rendőrség.