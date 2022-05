nepszava.hu;

2022-05-16 17:49:00

Ahhoz a Lázár Jánoshoz kerülhetnek a fővárosi fejlesztések, aki nyíltan megmondta, hogy neki a vidék az első

A politikus előszeretettel élezi ki a Budapest-vidék feszültséget. Fürjes Balázs félretájékoztatást emlegetett.

A napokban Fürjes Balázs államtitkár a Budapest Fejlesztési Központ vezetése előtt bejelentette, hogy a komplett terület, tehát a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkárság a BFK-val együtt várhatóan átkerül a Gulyás Gergely vezette miniszterelnökségtől Lázár János építési és beruházási miniszterhez – írja a Telex.

A portál kereste az ügyben a leendő minisztert is, aki későbbre ígért választ. Mint megjegyzik, korábban a Fidesz által támogatott főpolgármester,

és posztolt az Instagramon is arról, hogy fejhosszal nyer a vidék. A kormánypárti politikusnak egyébként a kampányszlogene is az volt, hogy számára a vidék az első. Emellett tavaly novemberben, a traim-train átadásán azt mondta, hogy Budapest hagyjon levegőt az országnak. Emellett azt tanácsolta a Karácsony Gergely főpolgármesterrel tárgyalni készülő Palkovics Lászlónak, hogy „jó dolgok nem csak Budapesten történhetnek, ezt Karácsonynak ma, ha találkoztok, mindenképpen mondd az arcába, most már mi, vidékiek is szeretnénk pénzt kapni. Mondd, hogy voltál Lázárnál, és elszedte a pénzedet, mondd, hogy először a pénzt vidékre!”

A Telex kereste Fürjes Balázst is, aki a cikk megjelenése után azt mondta,