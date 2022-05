Gy. D.;

Ukrajna;Oroszország;háború;

2022-05-16 20:13:00

Szünet nélkül lövik Szjevjerodonecket az oroszok, legalább 10 ember életét vesztette

Az oroszok fokozzák a háború előtt mintegy 100 ezer lakosú ipari város elleni támadásaikat, miközben látszólag kudarcot vallott az erőfeszítésük, hogy nagyobb körben bekerítsék az ukrán erőket a Donyec-medencében.

Szünet nélkül, célzottan lövik a Luhanszk megyei Szjevjerodoneck városát az oroszok, legalább 10 ember életét vesztette – közölte hétfőn Facebook-oldalán Szerhij Hajdaj, a Luhanszk megyei állami közigazgatás vezetője.

Szerhij Hajdaj elmondása szerint a legtöbb találatot a helyi kórház kapta. Az oroszok ezenkívül többszintes lakóépületeket is lőttek a város számos kerületében.

A kormányzó ezenkívül beszámolt arról is, hogy az ukrán erők 17 támadást vertek vissza vasárnap, és megsemmisítették az oroszok 11 páncélozott járművét. Az ukrán légierő parancsnokságának tájékoztatása szerint két helikoptert, két cirkálórakétát és hét drónt szedtek le.

Az oroszok fokozzák a háború előtt mintegy 100 ezer lakosú ipari város elleni támadásukat, miközben látszólag kudarcot vallott az erőfeszítésük, hogy nagyobb körben bekerítsék az ukrán erőket a Donyec-medencében. Az Institute for the Study of War amerikai agytröszt szerint az orosz erők látszólag felhagytak azzal a célkitűzésükkel, hogy Donecktől Izjumig bekerítsék az ukrán egységeket, hogy helyette elfoglalják a luhanszki régió maradék részét, amelynek Szjevjerodoneck is része. A Szjevjerodoneck bekerítésére irányuló kísérletek a múlt héten szintén kudarcot vallottak, miután az orosz erők súlyos veszteségeket szenvedtek el, miután Bilohorivkánál többször is megpróbáltak sikertelenül átkelni a Donyec folyón.