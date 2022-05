Fekete Norbert;

beiktatási beszéd;Orbán Viktor;eskü;Országgyűlés;

2022-05-17 06:15:00

Orbán Viktor pesszimista, már a harmadik világháború kitörésével számol

A háború évtizedéről beszélt és a megszokott veszélyeket - Brüsszel, Soros, migránsok, gender-lobbi – vázolta megválasztása után Orbán Viktor. Az ellenzék egy része kivonult az ülésteremből.

– Mivel Orbán Viktor „a háború évtizedére” számít, tud valamit vagy eléggé pesszimistán látja a világot – fogalmazott lapunknak Nagy Attila Tibor politikai elemző azután, hogy a kormánytöbbség tegnap a parlamentben ismét miniszterelnökké választotta Orbán Viktort. A szavazáson 133 igen és 27 nem voksot kapott. A ceremónián nem vett részt a DK, a Párbeszéd képviselői pedig nemmel szavaztak, a frissen újraválasztott miniszterelnök beszédéről pedig távoztak. A többi ellenzéki párt végighallgatta a miniszterelnököt.

A fideszesek által vastapssal jutalmazott eskütétele után a régi-új kormányfő negatív jövőképet vázolt Európa számára és felhozta a már jól ismert ellenségképeket. Pártja újabb győzelmét annak tudta be, hogy a magyarok “kifinomult történelmi- és veszélyérzettel rendelkeznek”, így a stabilitást választották.

Nagy Attila Tibor emlékeztetett, hogy

„Vállalom, hogy megvédjük a teljes foglalkoztatottságot, a családtámogatásainkat, a nyugdíjak értékét, a rezsicsökkentést. Mindenkinek lesz munkája, a nyugdíjnak lesz értéke, a családoknak lesz biztonsága, a gyerekeknek lesz jövője. Az inflációt pedig megfékezzük” - fogalmazott Orbán. Majd anélkül, hogy részletekbe bocsátkozott volna, „óvatos de határozott árszabályozó intézkedésekről” beszélt, amelyek eredményei “szeptemberben látszani fognak, év végére pedig tartósan elviselhető állapotok lesznek”.

Orbán Viktor az amerikai és európai szélsőjobboldal felkapott „nagy lakosságcsere” vagy „nagy felcserélés” összeesküvés-elméletét is felemlegette, mely egyébként a hétvégi buffaloi vérengzés gyanúsítottjának és több más rasszista tömeggyilkosnak a kinyilatkoztatásában is visszaköszön. Azt állította: európai vezetők „migránsokkal pótolnák a hiányzó keresztény gyerekeket”, ám figyelmen kívül hagyta, hogy az EU-ban élő bevándorlók között is szép számmal akadnak keresztények. (Németországban például a migrációs hátterű emberek több mint fele keresztény). A kormányfő azt mondta, hogy Magyarország az unió utolsó keresztény-konzervatív bástyája. – Régen azt hittük az unió a jövőnk, ma már mi vagyunk az unió jövője – fogalmazott.

A háborúról szólva a kormányfő meg sem említette Vlagyimir Putyin orosz elnököt, de kimondta, hogy „Ukrajna a megtámadott és Oroszország a támadó”. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy „az oroszok a háborút végtelenítették, az amerikaiak pedig a második világháborúból ismert kölcsönbérleti törvénnyel Ukrajna hadi finanszírozása mellett döntöttek”. A magyar kisebbséget ért jogsérelmek és „az ukrán kormány választásokba történt beavatkozása” ellenére, “Ukrajna számíthat a magyar kormányra” – jelentette ki.

A megválasztott kormányfő a honvédségből hadsereget akar faragni, mert a NATO biztos támasz, de nem fogja helyettünk megvédeni Magyarországot. Baj esetén velünk igen, de helyettünk biztosan nem. Ezzel együtt Orbán létkérdésnek tartja, hogy Magyarország a NATO-tag legyen, de

óva intett attól, hogy a szövetség a területén kívül hajtson végre támadó akciókat, nem mintha ez komoly lehetőségként felmerült volna. A miniszterelnök kijelentette, hogy a következő évtizedben Magyarországot az Európai Unióban képzeli el, de aztán bele is fogott az ostorozásába: “Brüsszel nap mint nap visszaél a hatalmával és olyanokat akar ránk erőltetni, ami nekünk rossz”, majd arról beszélt, hogy megvédik a családokat, a határainkat, kiállnak amellett, hogy az apa férfi, az anya pedig nő.

– Már csak az a kérdés, hogy mit keresünk az Európai Unióban?” - tette fel ezek után a kérdést, majd meg is válaszolta: “Az álmainkat.” “A szabad és egyenlő nemzetek közösségét, a demokráciák demokráciáját, az Istent félő és az emberek méltóságát védelmező Európát.”- mondta beszédében.

Az ellenségképekben - Brüsszel, Soros, migránsok, gender-lobbi - nincs változás, Nagy Attila Tibor szerint “a fideszes választók megkapták azokat az ideológia táplálékokat, amelyeket eddig is megkaptak”.