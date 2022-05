Králik Emese;

Hódmezővásárhely;Márki-Zay Péter;Lázár János;riport;

2022-05-18 09:00:00

Hódmezővásárhelyen nem hisznek Márki-Zay és Lázár békéjében, az egyik beképzelt, a másik szereti a háborút

Van, aki szerint Márki-Zay Péter képzel többet magáról, mint kellene, mások úgy látják, Lázár Jánosnak az a jó, ha háború van. Riportunk a csongrád-csanádi városból békekötés után.

– Mindkettő makacs és a saját véleményét tartja fontosnak. Ezen a téren nem lesz változás. Abban azért bízom, Lázár János most, hogy pozíciót kap a kormányban, gondoskodik a városunk támogatásáról – foglalata össze egy hódmezővásárhelyi férfi azt, hogy mit gondol a város polgármesterének és a térség országgyűlési képviselőjének a napokban bejelentett békekötéséről.

Márki-Zay Péter és Lázár János régi ellenfél. Legutóbb az április 3-ai választáson csaptak össze: a fideszes politikus nyert, simán legyőzte az ellenzék miniszterelnök-jelöltjét, Hódmezővásárhely polgármesterét. Győzelme után Lázár meglepő gesztust tett: tárgyalásra hívta Márki-Zay-t, aki ezt el is fogadta. „Április 3-án eljött az ideje annak, hogy Hódmezővásárhely új fejlődési lehetőségeit közösen teremtsük meg, ezért fegyverszünetet kötöttünk” – közölte az újdonsült miniszter a május eleji megbeszélést követően. Márki-Zay is úgy fogalmazott: „a választás napján befejeződött a harc, Hódmezővásárhely érdekeit fogjuk képviselni”. Közös sajtótájékoztatójukon azt mondták, a négyszemközti megbeszélésen a Modern Városok Program (MVP) három területével foglalkoztak: az ipari park 100 hektáros bővítésével, a 117 kilométer kerékpárt építésével és az iskolák felújításával.

– legyintett nevetve a 88 esztendős Sepsei Sándorné, amikor azt kérdeztük, mit gondol a fegyverszünetről. Egy középkorú házaspár is úgy vélte, semmi nem fog változni Hódmezővásárhelyen, de ők Lázárt okolták ezért, szerintük „kutyából nem lesz szalonna, neki az a jó, ha háború van”. Amennyire a lehetőségek engedték, szépült a város az elmúlt években, de akkor is úgy érezték, hogy a kormány haragszik Hódmezővásárhelyre – tették hozzá.

Annak megítélése, hogy a Csongrád-Csanád megyei város fejlődik, vagy sem, attól is függ, hogy a véleményt alkotó a polgármesterrel, vagy az országgyűlési képviselővel szimpatizál. Előbbiek úgy sejtik, a terveket döntéshozói szinten szándékosan akasztják meg, utóbbiak a helyhatóságot vádolják ügyetlenkedéssel. És ha már a két politikus az MVP-t emelte ki, érdemes pár évre visszatekinteni. A nagy volumenű, a megyei jogú városok fejlesztését célzó kormányzati együttműködési támogatást Hódmezővásárhely akkori vezetése 2017-ben írta alá. Csaknem 160 milliárd forintot szántak Hódmezővásárhely fejlesztésére, a 18 projektelem hozzávetőleg fele állami beruházás, mint például a várost Szegeddel összekötő tram-train építése, jó néhány az önkormányzat hatáskörébe tartozik. A vasútvillamos már közlekedik, de ugyancsak haladnak az állam által felügyelt honvédelmi fejlesztések. Az önkormányzati fennhatóság alá rendelt elemeknél viszont nem látni lendületes elmozdulást. Azt például politikai állásponttól függetlenül mindenki fájlalta, hogy nem épült fel az új könyvtár és tudásközpont. Az előző városvezetés a belvárosban szerette volna kiviteleztetni, a Márki-Zay vezette városháza tíz másik helyszínről szavaztatta meg a helyieket. Mire meglett a végleges változat, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020 nyarán úgy határozott, mivel a beruházás évek óta tolódik, nem tudják tovább támogatni a tervet.

A közös sajtótájékoztatón említett három programelem önkormányzati oldalon rendben van, a labda a kormánynál pattog – szögezte le. Az iskolák felújítása és bővítése kapcsán kiemelte a Bethlen gimnáziumot: a területátadás a város részéről megtörtént, egy, a projekt kivitelezéséhez szükséges trafóház is elkészült, már csak a pénz hiányzik ahhoz, hogy elinduljon az új szárny építése. Lázárral egyébként a „békekötés” óta egyszer beszélt telefonon, többek között arról, hogy a vásárhelyi városháza szakemberei kit kereshetnek egy-egy ügyben.

Kíváncsiak voltunk Lázár véleményére is, többek között arról: mit értett fegyverszünet alatt. Arról is érdeklődtünk, hogy az ő véleménye szerint is a békétlenség miatt akadtak-e el az önkormányzatra tartozó projektek, vagy más okot lát; sínre kerülnek-e ezek a békekötésnek köszönhetően. Válaszokat eddig nem kaptunk.