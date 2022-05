Batka Zoltán;

Rogán Antal;meghallgatás;Országgyűlés;titkosszolgálatok;

2022-05-18 16:01:00

Rogán Antal szerint Magyarország Európa legbiztonságosabb országa lett, ő a lehető leghatározottabban el fogja hárítani az orosz befolyást

A kabinetminiszter elmondta, miért pont nála vannak a legjobb helyen a titkosszolgálatok, amelyek feladata szerinte, hogy betartassák az emberek áprilisi döntését. Az általa felügyelt Nemzetbiztonsági Szakszolgálat felel majd a háborús propaganda felderítéséért is.

– Mindent meg kell tenni, hogy Magyarország ne keveredjen be a háborúba és a háború árát ne a magyarok fizessék meg. Ezért a szolgálatoktól elvárom, hogy minden olyan háborús propagandát minden olyan törekvést azonosítsanak, ami arról szól, hogy olyan politika legyen, aminek vége a magyar emberek fizessék meg a háború árát, azt tárják fel – fogalmazott Rogán Antal kabinetminiszter a Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága előtt, ahol kedden a felügyelete alá tartozó új terület, a polgári titkosszolgálatok miatt hallgatták meg.

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor úgy döntött, hogy a polgári elhárítás az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) a hírszerzés (Információs Hivatal IH) illetve a titkos információgyűjtést lefolytató Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) is a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda alá kerül. Sőt, emellett a nemrégiben a Völner–Schadl ügyet feltáró Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) korrupcióellenes jogkörét is megnyirbálták, így a korrupció elleni harcot ezután elvileg a Rogán Antal alá rendelt AH fogja tovább vinni. Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára korábban azt az indoklást fűzte az átszervezéshez, hogy „a választás eredményeivel összhangban az új kormány legfontosabb feladata, hogy megőrizze Magyarország békéjét és biztonságát”.

Lapunk kérdésére a bizottsági ülés után Rogán Antal ezt úgy látta: – Én azt gondolom, hogy ez egy félreértés az, ami a sajtóban van, hogy minden bűnözési tevékenység ellen értelemszerűen közösen kell fellépni a bűnüldözés különféle szerveinek, az Alkotmányvédelem eddig is ellátott ilyen feladatot. A bizottság előtt azzal magyarázta a hatalomkoncentrációt, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda vált a kormányfő kizárólagos munkaszervezeti egységévé, ahová egy sor feladat – így a programiroda, a politikai koordináció, a kommunikációs feladatok, a digitális fejlesztés, a Központi Statisztikai Hivatal, az elektronikus hírközlés médiaszabályozás, a Nemzeti Koncessziós Hivatal vagy éppen a várhatóan Szentkirályi Alexandra vezetésével felálló országmárka-építési központ – mellé most bekerült a a polgári hírszerzés, nemzetbiztonság.

Rogán Antal szerint ez a modell elterjedt a nyugati világban, így Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Izraelben is közvetlenül a miniszterelnök alá rendelték a titkosszolgálatokat. A nemzetbiztonság amúgy sem egyetlen miniszter irányítása alá, hanem a kormány alá tartozik, a polgári elhárítás húsz éven keresztül nem tartozott a belügy alá.

– kockáztatta meg, hozzáfűzve, most új időszak elé nézünk. Ez az évtized a veszélyek évtizede, háborús veszélyek, energiabiztonság . Ebből az következik, hogy a kormányzati szervezetet úgy kell felállítani, hogy ez legyen az első helyen. – Azt várom el a nemzetbiztonságtól, hogy nemzeti szuverenitást, a magyar emberek érdekét, a Magyarország érdekét,a magyar gazdaság érdekét képviselje. Ez mindent felülír – mondta a kabinetminiszter arról, hogy mit tart nemzetbiztonság érdekének.

További elvárás, hogy a nemzetbiztonsági szervek legyenek tekintettel az ország szövetségi rendszerébe, csak azon belül működjenek. Mi a NATO és az EU tagjai vagyunk, a szövetségi rendszereken belül működjenek, velük működünk egyet, ugyanakkor a szövetségen belül is Magyarország érdeke az első. – Természetesen más országokkal való kapcsolatteremtés is elképzelhető, ám ott nem az együttműködés, hanem az elhárítás a feladat – fogalmazott Rogán Antal, aki konkrét nemzetbiztonsági veszélyeket is említett, így például azt, hogy ha a háborús évtized véget ér is, nem érnek véget a következmények. Szerinte elképzelhető egy újabb komoly menekülthullám, és mivel Ukrajnában szerinte számos börtönökből bűnözőt kiengedtek, továbbá óriási mennyiségű fegyvert is kikerült, illetve a front mindkét oldalán külföldi harcosok jelentek meg, a szervezett bűnözés megerősödésére is lehet számítani, illetve a szervezett bűnözés újrafelosztása kezdődhet majd meg.

A meghallgatáson a bizottsági tagok közül Kocsis Máté fideszes frakcióvezető hangot adott annak a meggyőződésének, hogy a „belpolitikai területen is kell szuverenitásvédelem. Így szerinte a politikában is fellelhetőek olyan hangok, illetve médiafelületek”, amelyek nyilvánvalóban külföldi érdekeket szolgálnak.

Ennek kapcsán maga Rogán Antal elejtett egy megjegyzést arról, hogy szerinte titkosszolgálati feladat betartatni „az emberek áprilisi döntését” – ez olyan, mintha a Fidesz házőrzőnek akarná használni a titkosszolgálatokat –. és úgy fogalmazott, hogy

Az orosz befolyás elleni küzdelemről szóló újságírói kérdésre úgy válaszolt: – El kell hárítani, minden körülmények között a lehető leghatározottabban. Én azt gondolom, hogy a mi partnereink a NATO országok és az Európai Unió országai.

A nemzetbiztonság szervezetrendszeréről szólva Rogán Antal nem látta indokoltnak, hogy a Alkotmányvédelmi Hivatalt beolvasszák a hírszerzésbe, de szerinte erősebb együttműködés lesz az egyes szolgálatok között, így létrejön egy Nemzetbiztonsági Munkacsoport, amelynek a továbbra is BM alá tartozó TEK illetve a honvédelem alatt maradó Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) is a tagja lesz.