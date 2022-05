Rónay Tamás;

Ukrajna;Vlagyimir Putyin;háború;Oroszország;

2022-05-20 14:58:00

Hullanak a fejek Putyin vezérkarában, semmi sem halad „a terv szerint”

Felmentették posztjáról az orosz Fekete-tengeri flotta parancsnokát, Igor Oszipovot, valamint Szergej Kiszel altábornagyot, értesült a brit hírszerzés.

Az orosz elnöktől az utóbbi időben már nem hallhattuk azt a háború első heteiben többször is elhangzott megjegyzését, miszerint Ukrajnában „minden a terv szerint halad”. Bár akkor sem haladt semmi sem a terv szerint, több hírforrás is arról számol be, hogy Vlagyimir Putyin nagyon is elégedetlen az orosz hadsereg szűk három hónap alatt mutatott teljesítményével. Erre utal a brit hírszerző szolgálatok azon értesülése is, amely szerint felmentették posztjáról az orosz Fekete-tengeri flotta parancsnokát, Igor Oszipov ellentengernagyot. Putyin vélhetően nehezen bocsátotta meg a flotta zászlóshajójának tartott „Moszkva” április közepén történt elvesztését, amelyet az ukránok saját közlésük szerint két rakétával találtak el. A hajó később elsüllyedt, s máig nem ismert, hány orosz vesztette életét a támadásban.

Szintén brit források szerint leváltották Szergej Kiszel orosz altábornagyot is, miután az orosz erők sikertelen támadásokat hajtottak végre a harkivi régióban és visszavonulásra kényszerültek.

A két magas rangú katonatiszt állítólagos elbocsátásáról nemrég már beszámolt az ukrán titkosszolgálat. Emellett feltűnt, hogy Oszipov május 9-én hiányzott a második világháború befejezésének 77. évfordulója alkalmából a krími Szevasztopolban tartott katonai parádéról. Orosz részről egyik értesülést sem erősítették meg. A brit hírszerzés szerint sok orosz katonatiszt készülhet fel arra, hogy felelősségre vonják őket a a katonai kudarcokért.

Ezen túlmenően hírek szerint az orosz hadsereg már tizenkét magas rangú katonatisztet vesztett el a harcokban. Május elején a New York Times arról adott hírt, hogy az Egyesült Államok tájékoztatja az ukrán fegyveres erőket az orosz tábornokok parancsnoki állásairól Az ukrán védők ennek alapján indítanak célzott támadásokat velük szemben.

Oroszország azt állítja, újabb több száz ukrán katonát ejtett foglyul az ostromlott Mariupolban lévő Azovsztal acélműből. Az Azov dandár további 771 harcosa adta meg magát az elmúlt 24 órában – közölte az orosz védelmi tárca. "Május 16. óta összesen 1730 harcos adta meg magát, köztük 80 sebesült" – hangzik a közlemény.

A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) több száz ukrán hadifoglyot regisztrált az Azovsztal acélműből. Orosz és ukrán kérésre az ICRC kedd óta rögzíti az onnan távozó ukrán harcosok személyes adatait. Így akarják nyomon követni az elfogott harcosok sorsát.

Elhúzódó háborúra készíti fel honfitársait Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök videóbeszédében azt állította, felszabadítják az oroszok által megszállt déli területeken élőket. „Herszon, Melitopol, Bergyanszk, Enerhodar, Mariupol és minden településünk, amely az agresszió alatt, ideiglenes megszállás alatt áll, tudnia kell, hogy Ukrajna visszatér". Hogy ez mennyi időt vesz igénybe, az a harctéri helyzettől függ, tette hozzá.

Recep Tayyip Erdogan török elnök egyelőre kitart országa vétója mellett Finnország és Svédország NATO-csatlakozását illetően. "Megmondtuk a NATO illetékeseinek, hogy nemet mondunk Finnország és Svédország csatlakozására" – erősítette meg a TRT állami televízióban.

Finnország nem akarja, hogy a nyugati katonai szövetség atomfegyvereit és bázisait a területén állomásoztassák, még akkor sem, ha csatlakozik a NATO-hoz. Egy ilyen állomáshely sem része a csatlakozási tárgyalásoknak - mondta Sanna Marin kormányfő a Corriere della Sera című lapnak.