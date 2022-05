P. L.;

2022-05-19 20:07:00

Nem nyíltak ki a metróajtók Kőbánya-Kispesten

Az utasok tájékoztatást se nagyon kaptak, hogy mi történt.

Körülbelül 15 percre bent rekedtek az utasok az M3-as metró egyik szerelvényében Kőbánya-Kispesten, miután az ajtók nem nyíltak ki, és velük együtt állt ki a jármű pihenőre - jelezte a hvg.hu egy olvasója.

Beszámolója szerint a metró érkezésekor megállt az állomáson, azonban az ajtók nem nyíltak ki. A szerelvény egy ideig várakozott a peronon, majd az utasokkal együtt elgurult a kihúzóba (ahol meg szoktak fordulni és elindulni visszafelé). Ezt követően a vezető kiszállt, majd a másik vezetőfülkéhez szaladt, amely viszont nem záródott be. Ez további várakozást eredményezett, mindeközben pedig az utasok állítólag szinte semmiféle tájékoztatást nem kaptak arról, hogy tulajdonképpen mi is történt. Pedig más szerelvények eközben gond nélkül álltak be az állomásra és indultak el a Határ út irányába. Az utasok egyre idegesebbek lettek, végül nagyjából 15 perc után sikerült a metrónak visszagurulnia az állomásra és kinyitnia az ajtókat.

A BKV egyelőre nem reagált a portál megkeresésére az esettel kapcsolatban.