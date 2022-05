Tölgyesi Gábor;

Krasznahorkai László;Bödőcs Tibor;Libri-díj;

2022-05-19 21:42:00

Krasznahorkai László kapta a Libri irodalmi díjat, Bödőcs Tibor közönségdíjas

Krasznahorkai László Herscht 07769 című elbeszélése, valamint Bödőcs Tibor Mulat a Manézs című politikai szatírája kapta az idei Libri irodalmi és közönségdíjat. A díjátadót csütörtök este tartották a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen.

A Libri-Bookline Zrt. 2016-ban alapította a Libri irodalmi díjakat, amelyekkel az előző év kiemelkedő magyar szépirodalmi könyveit díjazza. A tíz döntős művet 150 könyvből választott ki a Libri által felkért 189 tagú szakmai bizottság. A nyertes könyvek szerzői 2-2 millió forintot és 30-30 millió forint értékű médiatámogatást kapnak. A díjat a szakmai zsűri egyöntetű állásfoglalása alapján – a korábban díjazott Rakovszky Zsuzsa, Jászberényi Sándor, Tompa Andrea, Szvoren Edina, Láng Zsolt és Bereményi Géza könyve után – az idén, hetedik alkalommal Krasznahorkai László Herscht 07769 – Florian Herscht Bach-regénye című kötete nyerte el.

„Egy regény, amelyben a kisemberek leghétköznapibb sorsa érintkezik a világmindenség fizikájával és zenéjével, és amelyben az emberek élete nem ér többet, mint a farkasoké. Egy regény, amelynek hőse akár én is lehetnék, de mégsem. Egy regény, amelynek hősével nem szeretnék ma a „kegyetlen éjszakában” találkozni, de mégis szeretném megérteni a lelkét. Egy regény, amelyben egyaránt szó van Angela Merkelről, a neonácikról és kedvenc zeneművemről, a Brandenburgi versenyekről – egy thüringiai ámokfutás során” – mondta laudációjában Károlyi Csaba irodalomkritikus, aki szerint kivételes erejű írónk új regényét ünnepelhetjük. „A kevesek egyike ő, akit itthon és a világban is szeretnek. Hiába németek most a hősei, megjegyzem, kelet-németek, éppen olyanok ők, mintha itt laknának a sarkon.”

A Libri-Bookline marketing- és kommunikációs igazgatója, Sándor Gabriella szavaiból kiderült, március 30-tól május 10-ig több mint 21 000 szavazat érkezett a közönségtől a tíz döntős könyvre. A legtöbb szavazatot Bödőcs Tibor Mulat a Manézs című politikai szatírája kapta. „Van ebben a könyvben minden, ami persze könyvben jó, de az életben sosem akartuk, ám mégis annyira kívántuk, vagy annyira felhúztuk kényes orrunkat, hogy megesett velünk: az erőszak keggyé nemesült, a szorongás biztonsággá, a félelem nevetéssé; és hajbókolni tanulunk a durva és érzéketlen, kinyilatkoztató néplélek előtt, vagy elhajolni előle, mindezt a megverni-megenni-megdugni trikolorja alatt. Ez tehát az a regény, amely megjelenésével megrengette, megrángatta, tépte-vonta a világot, amely mondatok tevepatáival tapodja, betűvágtával kopogja, szóharanggal kongatja, anekdoták lángnyelveivel lobogja az igazságot, és annak fordítottját, visszáját, fonákját, árnyékát, reciprokát, egy olyan országban, ahol az a törvény, hogy a sokaság kevésre se vigye, ahol mindőnk akarata, hogy a sólyom repüljön, a vakond túrjon, de legyen, aki megmondja, kiből lehet sólyom. A tigris kiscica ugyan, de a bajszával érdemes vigyázni!” – méltatta Beck Zoltán zenész-író és Fullajtár Andrea színésznő Bödőcs szatíráját, annak nyelvezetét visszaadva.

A Népszava Krasznahorkai László kötetéről idén február 18-án, Bödőcs Tibor könyvéről tavaly október 15-én közölt recenziót. Korábban a Libri irodalmi djra jelölt könyvek tíz döntős műve közé 2017-ben Krasznahorkai László Báró Wenckheim hazatér, 2018-ban Bödőcs Tibor Addig se iszik című kötete került.

Az idei díjátadóról készült gálavideót a közönség az RTL Most! felületén nézheti vissza. A gálaműsoron fellépett többek között Kerekes Vica, Keresztes Tamás, Koltai Róbert, Kovács Lehel, László Lili, Nagypál Gábor, Orosz Ákos, Ónodi Eszter, Tenki Réka és Pataki Ferenc. Az est házigazdája Bősze Ádám volt.