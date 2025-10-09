A filmrendezőt telefonon értük el. Egy éjszaka alatt elolvasta a Sátántangót, és rögtön tudta, hogy ez egy remekmű.
A lenyűgöző, látnoki prózájáért részesült az elismerésben, amelyik az apokaliptikus terror közepette világít rá a művészet jelentőségére.
Igencsak meglephette polgárőrkrimi-trilógiája Elmész, visszajössz, sose halsz meg című záródarabjával Bognár Péter azon olvasóit, akik pusztán szórakoztató irodalomként vették kezükbe a könyvet. Külön meghökkentő, hogy látszólag még a lelkes polgárőr és önjelölt nyomozó Oktávot is maga mögött hagyta. Ugyanakkor a helyszín és a szereplők többsége ismerős, és a falu közösségét ezúttal is egy rejtélyes haláleset foglalkoztatja. A szerzőre veszélyesen hasonlító könyvbeli író pedig azzal szembesül, hogy bűnügyi regényeinek talán közük lehet az ügyhöz – ráadásul még egy civil polgárőrnek is nyoma vész! A szerzővel elvárásokról, kihívásokról, Beckettről és Krasznarhorkai László műveinek humoráról is beszélgettünk.
Krasznahorkai László prózavilágát és életútját mutatja be regényrészleteken, fényképeken és képzőművészeti alkotásokon keresztül a szentendrei MűvészetMalom kiállítása.
A 2018-as kulturáliselit-kutatás a kortárs magyar kultúra tíz legtekintélyesebb alakja között említi Krasznahorkai Lászlót, és az irodalmi reputációja szerint is dobogós helyen áll a Kossuth-díjas író, akit sokan az irodalmi Nobel-díj várományosaként tartanak számon. Legutóbbi, januárban megjelent, Zsömle odavan című regényét nem sokkal követte egy nagyszabású, az egész életművet átfogó monográfia Szabó Gábor irodalomtörténész tollából. A Kilátás az utolsó hajóról. Krasznahorkai László prózavilága című könyv szerzőjével beszélgettünk.
A díjat 1961-ben alapították olyan művek minőségének és integritásának elismerésére, amelyek megszilárdítják az irodalom presztízsét és kulturális hatását.
„Maga a magyar király?”
Eötvös Péter Valuska című egyfelvonásosa hűen követi a történet fő szálát, és a műfaj követelményeit szem előtt tartva dolgozta fel.
Jelentős francia elismerésben részesült a napokban a Kossuth- és Man Booker-díjas Krasznahorkai László. Az itthon 2016-ban megjelent Báró Wenckheim hazatér című művéért megkapta a Laure Bataillon-díjat.
Krasznahorkai László Herscht 07769 című elbeszélése, valamint Bödőcs Tibor Mulat a Manézs című politikai szatírája kapta az idei Libri irodalmi és közönségdíjat. A díjátadót csütörtök este tartották a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen.
"Krasznahorkai László az irodalmi intenzitás mestere" - méltatták az írót.
Tudja, milyen festmény lóg Paul Austerék fürdőszobájában, járt Martin Amis nappalijában, Jonathan Franzen pedig magyar barátjaként hivatkozott rá a Literarische Weltnek adott interjúban, beidézve az újságíró korábbi e-mailjét. A napokban jelent meg Köves Gábor második interjúkötete (Végszónak sem rossz), melyben – számos világhírű színész, rendező és zenész mellett – ezúttal tizenhat íróklasszissal folytatott beszélgetése kapott helyet, Margaret Atwoodtól John Le Carréig.
A Nemzetközi Man Booker-díjas írónak ítélték idén az Osztrák állami díj az európai irodalomért kitüntetést – adta hírül az osztrák APA hírügynökség.
Ma mutatják be Krasznahorkai László: Herscht 07769 című új kötetét, amely könnyednek nem nevezhető, mégis nagyon izgalmas olvasmányt kínál.
Herscht 07769 – mindössze ennyit ír a borítékra feladóként az Angela Merkelnek küldött levelekre a thüringiai kisvárosban élő falmosó, mondván, az ügy bizalmas, válasz esetén pedig a postás úgyis megtalálja a név és az irányítószám alapján. Krasznahorkai László új nagyszabású műve napjaink Németországában játszódik, annak is a keleti felében, amely egyszerre Johann Sebastian Bach műveinek forrásvidéke és a neonáci mozgalmak egyre kevésbé titkos bázisa. A Magvető Kiadó gondozásában február 18-án megjelenő Herscht 07769 nagyepikai formája és dinamikája igazi versenymű; Bachnak a könyvben is említett Brandenburgi versenyeihez hasonlóan különböző hangszerek szólamaiból áll össze a mű egésze, felkavaró létlelet a politikai és ökológiai klímáról.
Báró Wenckheim újabb komoly elismerést hozott a Nemzetközi Man Booker-díjas írónak, aki idén is szerepelt az irodalmi Nobel-díjra esélyesek sorában.
Krasznahorkai könyvének elbeszélője a menekülőlét anatómiai összefoglalóját meséli el, részleteiben kézikönyvként szolgál – mondhatni, menekülési útvonalat nyújt.
A világegyetem tágul, és benne Krasznahorkai László univerzuma is egyre terebélyesebb. Kedd este a Magvető Caféban mutatták be Aprómunka egy palotáért címmel megjelent új regényét.
Krasznahorkai Lászlót és Nádas Pétert idén is esélyesnek tartják az irodalmi Nobel-díjra, de nem rájuk fogadnak a legtöbben.
Krasznahorkai László Báró Wenckheim hazatér című regénye kapta az Aegon Művészeti Díjat. A hárommillió forinttal járó elismerést élő magyar író kaphatja az előző évben magyar nyelven megjelent kiemelkedő szépirodalmi teljesítményéért. A nemzetközileg ismert szerző elmondta: ez az utolsó regénye.
Az irodalommal foglalkozó munkatársaink a tavalyi év mintájára, idén is vállalkoztak arra, hogy összeállítanak egy toplistát a 2016-ban, magyar szerző tollából megjelent könyvtermésből. A rangsorolás igazán szubjektív. Nem vesz alapul kitüntetéseket, eladott példányszámokat, sikerlistákban, kiadói rangsorban elfoglalt pozíciókat. A magyar irodalom idén is megajándékozta az olvasókat egy-egy remekművel, amelyek közül leginkább Krasznahorkai László regénye, a Báró Wenckheim hazatér magaslik ki.